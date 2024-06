U video specijalu powered by Coca-Cola donosimo '1 na 1 s Rastom', u kojem će jedan od naših najpoznatijih influencera, vatreni navijač i igrač nogometa svakoga će tjedna ugostiti jednu nogometnu legendu, izazvati ga na sraz u pucanju penala i postaviti nekoliko pitanja o karijeri, ali i zanimljivostima i iznenađenjima kojih na Euru 2024. ne nedostaje.

U prvoj epizodi specijala kod Raste je na '1 na 1' stigao Branko Strupar, nekadašnji reprezentativac Belgije koji je najveći dio svoje karijere proveo u prvoligaškom belgijskom klubu Genk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najveće priznanje Zlatna kopačka Belgije

Za početak smo provjerili pamćenje naših građana i uvjerili se da većina itekako dobro zna tko je Branko Strupar i zašto je ostao upamćen kao jedan od ključnih igrača u povijesti Genka, ali i zašto je jedan od samo dvojice Hrvata pozvanih da igraju za reprezentaciju Belgije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Karijeru je počeo u NK Špansko, a potom je 1994. otišao igrati u belgijski prvoligaški klub Genk. Za Genk je igrao šest sezona i zbog fantastičnih klupskih rezultata pozvan je u redove belgijske reprezentacije. Strupar je 1999. poveo Genk do prvog naslova prvaka u povijesti kluba, osvojivši belgijsko prvenstvo i kup, a on sam je s ostvarenih 22 pogotka proglašen najboljim strijelcem prvenstva i Zlatnom kopačkom Belgije.

Za reprezentaciju Belgije imao je 17 nastupa i postigao pet golova. Nakon šest sezona u Genku, otišao je igrati za engleski klub Derby County. U Engleskoj je proveo tri godine, a posljednji klub u kojem je igrao bio je zagrebački Dinamo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koga bi najradije gledao u finalu?

Rasta je u specijalu '1 na 1 s Rastom' powered by Coca-Cola postavio našoj i belgijskoj nogometnoj legendi nekoliko 'škakljivih' pitanja, između ostalog i to koji mu je najdraži gol koji je ikada zabio te kako je 'izbjegavao' i 'zarađivao' žute kartone. Rastu je zanimalo i što smatra svojim najvećom pobjedom, a što najvećim porazom u karijeri, a neizbježno pitanje bilo je i koga bi najradije gledao u finalu europskog prvenstva.

"Meni osobno bi najzanimljivije finale bilo Hrvatska - Belgija, jer sam za Belgiju igrao. Za koga bih navijao, to me nemoj pitati, srce je raspolovljeno… Ali u svakom slučaju, to bi bio veliki uspjeh i za Hrvatsku i za Belgiju", bio je iskren Branko Strupar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Influencer Rasta je iskoristio ovu jedinstvenu priliku i na terenu NK Rudeš izazvao maestralnog centarfora Strupara na mini ogled u pucanju penala, a tko je u tom srazu bio uspješniji, pogledajte u video specijalu '1 na 1 s Rastom' powered by Coca-Cola.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog kolektiva i Coca-Cola Hrvatska!