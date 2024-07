Koga god da u Hrvatskoj pitate zna li tko je Maca Maradona, odgovor je uvijek točan: „naravno da znam, žena je nogometna legenda!“

Jedna, jedina Marija Matuzić, mnogo poznatija kao Maca Maradona, legendarna je hrvatska nogometašica i trenerica. U preko 40 godina sportske karijere, ostavila je neizbrisiv trag u povijesti domaćeg nogometa, a i danas je istinski uzor mladim i starim nogometašicama i nogometašima, nogometnim entuzijastima i svim zaljubljenicima u ovaj sport.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A Maca Maradona je uzor i našem influenceru i nagometašu Rasti pa je video specijal '1 na 1 s Rastom' bio izvrsna prilika da s našom nogometnom legendom odradi žestoki trening i postavi par zanimljivih pitanja na koja je ona odgovarala bez „dlake na jeziku“.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je Maca Maradona „zaradila“ svoj nadimak? „Kada se '82. na '83. pojavio Diego Maradona, ja sam izgledala kao i on, a isto kao i on, bila sam svjetska igračica. Kako je on igrao vrhunski, tako sam i ja igrala, zato su me prozvali Maca Maradona. Tako sam dobila nadimak“, objasnila je.

Marija je, bez ikakvog pretjerivanja, bila "čudo od djeteta". Od malih nogu bila je zaljubljena u sportove s loptom. Paralelno je igrala nogomet i rukomet, a iz Duge Rese, gdje je rođena, došla je u Zagreb igrati nogomet sa samo 13 godina. Njezin prvi klub bio je ŽNK Loto Zagreb u kojem je Maca odmah zaigrala u prvoj postavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uzori Johan Cruyff, Pele i naravno… Maradona

Ubrzo je prešla u ŽNK Zagreb, a zatim je 1978. godine počela igrati u ŽNK Dinamo Maksimir u kojem je od 1986. bila i trenerica. Maca Maradona je jugoslavensku nogometnu reprezentaciju odigrala 14 utakmica, a 20 puta je igrala i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, i to u ulozi kapetanice reprezentacije.

Neizbježno pitanje za ovu nogometnu legendu je bilo ima li i ona neke svoje nogometne uzore. „Ja sam malo starija generacija, ali igrači koje sam oduvijek cijenila i voljela su Pele, Johan Cruyff i Maradona. To su bili igrači…“, odgovorila je Maca bez mnogo premišljanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom karijere, Maca Maradona je postigla preko 1500 golova, više nego Pele, legendarni Brazilac kojeg i sama Maca smatra jednim od najboljih najboljih nogometaša u povijesti nogometa. Od svih tih silnih postignutih pogodaka, teško je izdvojiti samo jedan koji joj je najdraži, ali ipak smo zamolili Macu da se prisjeti gola koji joj je ostao posebno urezan u pamćenje.

Rekla sam, daj mi loptu...

„Protiv Mašinca iz Niša na Čairu. 38. sekunda. Bilo nas je 10 igračica, ja sam igrala beka. Rekla sam, daj mi loptu... Prepotentna golmanica je izašla na svojih 40 metara. Ja sam napravila suhi list i prebacila“, ispričala je Maca. „To je bio gol. I mnoge golove sa 16 metara... I kad smo igrali na Dinamovom stadionu protiv Francuske sam zabila gol. Imam puno lijepih golova u karijeri i presretna sam zbog toga“, dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rastu je zanimalo i koji je broj Maca imala na dresu. "Od prvog dana, broj osam. Broj osam je moja svetinja... U svim klubovima, u reprezentaciji Jugoslavije. Jedino u Italiji, kada sam igrala za Bolognu, tamo su me stvarno dizali „Maradona, Maradona, desetka“ pa sam tamo igrala s brojem 10", rekla je.

Kako izgleda trening s jednom i jedinstvenom Macom Maradonom na kojem se naš Rasta pošteno oznojio, pogledajte u novoj epizodi video specijala '1 na 1 s Rastom' powered by Coca-Cola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog kolektiva i Coca-Cola Hrvatska!