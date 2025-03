Ako vam se često čini da vas klasično pretraživanje interneta umara i oduzima previše vremena, niste jedini u tome. Kopanje po internetu može oduzeti sate i sate vremena, a lako se može dogoditi da s rezultatima pretrage nećete biti previše zadovoljni.

Klasične internet tražilice indeksiraju upite korisnika prema ranijim pretragama i lokaciji korisnika, na njih snažno utječu algoritmi i optimizacije, pa vam se lako može dogoditi da vas preplave oglasi ili linkovi na stranice koje uopće niste tražili, a prije ili kasnije dogodi se da se počnete vrtjeti u krugu istih ili sličnih informacija.

Dubinsko pretraživanje interneta postaje novi standard

S intenzivnim razvojem umjetne inteligencije, IT stručnjaci su se odlučili uhvatiti ukoštac s tim problemom i ponuditi pametnije tražilice - AI tražilice, a posljednja zvijezda koja sve više privlači pažnju korisnika je Perplexity AI.

Perplexity je AI tražilica koja omogućava dubinsko pretraživanje što alatu omogućava bolje povezivanje i istraživanje na temu koja zanima krajnjeg korisnika. Također, što je više koristite, uči o vašim potrebama i navikama i tako daje personaliziranije odgovore na vaše upite i pretraživanja. Uz to, može služiti i kao AI osobni asistent, koji vam može pomoći oko rezervacije stola za večeru u restoranu kao i bavljati slične zadatke.

Osnivači su Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho i Andy Konwinski, stručnjaci s područja umjetne inteligencije koji su prije pokretanja startupa Perplexity AI iskustvo gradili u kompanijama kao što su OpenAI i Meta.

Perplexity AI nudi alternativu tradicionalnim tražilicama kroz fokus na prirodni jezik, ažurirane informacije, transparentnost izvora i strukturirane odgovore. Ove karakteristike čine ga privlačnom opcijom za korisnike koji traže precizne i lako provjerljive informacije, jer jednim klikom možete utvrditi pouzdanost podataka.

Zahvaljujući ekskluzivnoj suradnji s tvrtkom Perplexity AI, Hrvatski Telekom je osigurao 20.000 godišnjih licenci za korištenje Perplexity Pro verzije tražilice, čija je pojedinačna vrijednost 233 eura. Ne trebate biti korisnik Hrvatskog Telekoma da bi došli do besplatne licence. Ne treba biti korisnik, dovoljno je preuzeti Moj Telekom aplikaciju i u rubrici Magenta Moments potražiti Perplexity Pro.

Kakva su iskustva AI stručnjaka i kreativaca s korištenjem Perplexity Pro?

Nas je zanimalo kakva su iskustva ljudi s korištenjem Perplexityja, a prva osoba koju smo pitali je Hajdi Ćenan, koja je već jako dobro poznato ime u svijetu AI tech sceni. Nakon stečenog bogatog radnog iskustva u medijima, marketingu i biznisu, Hajdi i Davor Runje zajedno su pokrenuli AI startup Airt za kojeg možemo konstatirati da je na domaćem terenu odradio pionirski posao u primjeni umjetne inteligencije u poslovanju, i to tako što je primjenu AI tehnologije počeo uvoditi u velike sustave, a njihov open source FastStream još je 2023. godine ušao na popis TOP10 na svijetu.

Baš iz tog razloga, Hajdi Ćenan je idealna osoba s kojom smo poželjeli razgovarati o sve većoj prisutnosti AI tražilica, a posebno o AI tražilici o kojoj se u zadnje vrijeme najviše priča Perplexity.

„Moram priznati da Perplexity AI tek sada upravo isprobavam zahvaljujući Hrvatskom Telekomu i njihovoj akciji, do sada sam uglavnom koristila ChatGPT. Iako jednostavne upite još uvijek prvo 'izguglam' jer – navika, kada god imam neki kompleksniji zadatak koji traži opsežniju pretragu sadržaja i izvora, prebacujem se odmah na AI tražilice. Na taj način dobijem puno brži uvid u određena područja bez da sama moram kopati kroz mnoštvo linkova. Naravno, dodatni je benefit i kada ti rezultati pretraživanja dođu odmah u obliku koji sam zatražila (poput, primjerice, tablice ili strukturiranog teksta) i u mojem stilu pisanja. Jednostavno, ušteda vremena koju ostvarujem koristeći ih je nemjerljiva; za neke poslove za koje su mi ranije trebali sati mi danas trebaju doslovno minute“, objasnila je naša sugovornica.

CEO tvrtke Perplexity AI Srinivas je u svojem intervjuu za Forbes kazao 'da mnogo ljudi iznimno znatiželjno, ali nisu jednako dobri u formuliranju pitanja'. Može li tu AI tražilica pomoći, pitali smo Hajdi.

„Za dobiti dobar odgovor ključno je pravilno postaviti pitanje, a ponekad ta “umjetnost” interrogacije može biti i kočnica za pronalaženje dobrih odgovora. AI tražilice mogu poticati korisnike da svojim 'promptovima' dobiju kontekstualno relevantnije odgovore, ili čak same mogu sugerirati dodatna pitanja na temelju prethodnog upita. To je posebno korisno onima koji možda još nisu navikli razmišljati 'u promptovima', a rezultira boljim i dubljim informacijama. S te strane, ovaj tip inteligentne tražilice dobro pristaje uz trend conversation-based sučelja“, kaže Hajdi.

Pa ipak, iako je privlačnost AI tražilica, zbog opširnih, strukturiranih i personaliziranijih odgovora na upite korisnika velika, Hajdi Ćenan smatra da ova vrsta tražilica još uvijek neće u potpunosti izbaciti iz upotrebe klasične tražilice na koje smo svi navikli.

AI tražilica koja bi mogla promijeniti način na koji ljudi dolaze do informacija koje su im potrebne

„Trenutačno ne vidim Perplexity (ili bilo koju drugu sličnu AI tražilicu) kao potpunu zamjenu klasičnim tražilicama, pogotovo kad gledamo navike milijardi ljudi koji i dalje koriste Google, Bing i slične alate. Međutim, vjerujem da AI tražilice nude novu razinu iskustva i ubrzavaju evoluciju pretraživanja: rezultati će sve više biti personalizirani i razgovorni“, kaže Hajdi Ćenan.

„Postoji snažan potencijal da ove tražilice dobiju značajan udio i kreiraju niše u kojima su vrhunske, na primjer, u specijaliziranim pretragama i edukativnim upitima. Ako se dugoročno integriraju u veći ekosustav digitalnih usluga, mogle bi promijeniti način na koji ljudi dolaze do informacija, ali do potpune zamjene klasičnog 'pretraživanja linkova' vjerojatno neće doći još neko vrijeme“, ističe.

Kao stručnjakinju u području primjene AI tehnologije u praksi, zanimalo nas je kako Hajdi Ćenan vidi daljnji razvoj i utjecaj ove AI tehnologije na našu svakodnevicu. Isto tako, zanimalo nas je smatra li hoće li Perplexity i ostale AI tražilice promijeniti način na koji koristimo internet ili ima čak potencijal promijeniti način na koji internet funkcionira.

„AI tražilice definitivno mogu promijeniti načine na koje ljudi konzumiraju informacije, jer se prelazi s pasivnog pregledavanja na aktivnu interakciju i postavljanje pitanja u razgovornom formatu. To utječe i na to kako će se kreirati sadržaj na internetu: vjerojatno će rasti važnost optimiziranja sadržaja za AI 'chatbot' upite, a ne samo za klasične tražilice“, odgovara Hajdi Ćenan.

Mogućnosti korištenja AI tražilica imaju ogroman potencijal u različitim industrijama

„Dugoročno, moguće je da će se i poslovni modeli nekih internetskih usluga prilagoditi kako bi pratili AI trendove – recimo, bit će više platformi koje nude integrirane AI funkcionalnosti, personalizirana sučelja i brzu analitiku koja se temelji na podacima. Ipak, sami temelji interneta kao mreže vjerojatno se neće drastično mijenjati, ali način na koji pristupamo sadržaju i informacije koje dobivamo mogli bi doživjeti značajne transformacije“, precizira naša sugovornica.

S Hajdi smo razgovarali i o tome gdje vidi najveći potencijal Perplexity AI primjene, u kojim industrijama, te kakve se benefite ljudi mogu očekivati od daljnjeg razvoja ove tehnologije.

„Vjerujem da je najveći potencijal u područjima gdje postoji ogromna količina podataka i gdje su brzina i kontekstualnost ključne: financije, pravo, zdravstvo, farmacija, obrazovanje, marketing… U tim sektorima, AI tražilica može istovremeno omogućiti pristup najbitnijim informacijama i filtrirati nebitne detalje, kao i ponuditi interpretaciju koja je prilagođena korisniku. Benefiti koje ljudi mogu očekivati uključuju brže donošenje odluka temeljenih na podacima, a to se direktno prevodi u veću učinkovitost i bolje rezultate“, objasnila je.

Korištenje AI tehnologije kao osnova informatičke pismenosti

U tom smislu, Hajdi smatra kako će korištenje AI alata ući u okvir onoga što se danas smatra u osnove informatičke pismenosti.

„Apsolutno. Rekla bih da nije pitanje 'hoće li' se dogoditi, već 'kada?'. Većina ljudi se trenutno nalazi u razdoblju upoznavanja s osnovnim konceptima AI-ja i razumijevanja kako pravilno komunicirati s AI alatima, i to postaje važan dio digitalne pismenosti. Baš kao što je nekad poznavanje Worda i Excela bilo preduvjet za većinu uredskih poslova, tako će u budućnosti poslodavci i tržište očekivati da svatko zna barem osnove rada s AI aplikacijama. Ljudi koji to bolje savladaju imat će jasnu konkurentsku prednost“, procjenjuje Hajdi.

Mnogo se priča i tome kako će široka primjena umjetna inteligencije utjecati na kreativne industrije, a za tu temu teško je naći boljeg sugovornika od Davora Brukete, dizajnera, kreativnog direktora i suvlasnika marketinške agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Za početak, Davora Bruketu smo pitali kakvu su njegova iskustva s AI tražilicama, prvenstveno Perplexity AI Pro.

„Perplexity AI je jedan od alata koji nas je posebno impresionirao jer omogućuje dubinsku analizu velike količine podataka na način koji je brz, precizan i intuitivan. Koristimo ga svakodnevno, posebno u fazama istraživanja i strategije. Kada radimo na velikim projektima – primjerice, osmišljavanju komunikacijskih platformi ili razvoju brend strategija – Perplexity nam daje strukturirane uvide koje bismo inače skupljali tjednima“, kaže nam Davor Bruketa.

AI alati kao izvor inspiracije

„Ono po čemu se Perplexity izdvaja jest njegova sposobnost kontekstualnog razumijevanja i sintetiziranja informacija. To nije samo alat za pretraživanje; to je asistent koji vam pomaže donijeti bolje odluke. Uz to, činjenica da vodeća telekomunikacijska kompanija u Hrvatskoj omogućuje besplatne licence široj javnosti, pokazuje koliko je digitalizacija postala ključna za društveni napredak“, dodaje.

„Potencijali su naravno, ogromni. AI tražilice poput Perplexityja mogu ubrzati procese istraživanja, omogućiti dublje uvide i otvoriti nove perspektive. Kreativci danas ne moraju trošiti sate na prikupljanje podataka – umjesto toga, fokusiraju se na interpretaciju i stvaranje. Također, AI alati mogu biti fantastičan izvor inspiracije“, istaknuo je.

„S druge strane, ograničenja postoje. Kreativci moraju znati filtrirati informacije i koristiti AI kao alat, a ne kao zamjenu za vlastitu intuiciju i iskustvo“, objašnjava Davor Bruketa.

Kad smo već kod toga, zanimalo nas je, kako se po njegovom iskustvu, AI tražilice i slični alati snalaze i koliko pomažu u kreativnim procesima te kakav će biti njihov utjecaj na kreativne industrije.

„AI alati već sada značajno pomažu u kreativnim procesima. Oni nisu samo alati za ubrzavanje rada – oni su partneri u stvaranju. Recimo, kada promptamo neku ideju, AI često ponudi neočekivane smjerove koji nas inspiriraju da idemo još dalje. AI nas tjera da razmišljamo izvan svojih uobičajenih okvira“, smatra Davor Bruketa.

„Kako se tehnologija bude usavršavala, vjerujem da će AI postati još integriraniji u kreativne procese. U budućnosti ćemo cijeniti ljudsku autentičnost u svijetu koji sve više koristi AI. Tako je bilo nakon svake tehnološke revolucije. Rukom izrađena keramika cijeni se daleko više od industrijske, masovno proizvedene“, pojašnjava naš sugovornik.

Poticaj za razmišljanje izvan dosadašnjih okvira

Davora Bruketu smo pitali i mogu li nas AI tražilice kao što je Perplexity Pro potaknuti da budemo kreativniji, promućurniji? Može li nam pomoći da postanemo kreativniji, da razmišljamo van vlastitih okvira, da razmišljamo o smjeru u kojem inače možda ne bismo.

„Apsolutno! AI alati poput Perplexityja otvaraju vrata prema novim svjetovima ideja. Oni nas potiču da razmišljamo šire, dublje i drugačije. Kada imate alat koji vam može dati uvide iz milijuna izvora u sekundi, odjednom shvatite koliko ste mogućnosti prije propuštali. No, ono što je ključno jest kako mi koristimo te uvide. AI nas može inspirirati, ali krajnji rezultat uvijek ovisi o nama. Mi smo ti koji odlučujemo kako ćemo interpretirati informacije i kako ćemo ih pretvoriti u nešto novo i originalno“, odgovara.

'AI neće zamijeniti kreativce. Pomoći će da postanu još bolji'

I dok još postoji mnogo onih koji na AI gledaju s podozrivošću i nepovjerenjem, za kraj razgovora pitamo Davora Bruketu možemo li, po njegovom mišljenju, ipak i tu pronaći neke pozitivne momente, pa čak i u djelatnostima u kojima su najvažniji kreativnost i čovjek.

„Naravno. Svaka industrijska revolucija izazivala je strah, ali dugoročno gledano, tehnologija je uvijek bila alat za unapređenje ljudskog potencijala. AI neće zamijeniti kreativce – on će im pomoći da budu bolji“, odgovara.

„Pozitivni momenti su brojni. AI nam omogućuje da se fokusiramo na ono što je zaista važno – na ideje, emocije i priče. Na kraju dana, ljudskost će uvijek biti ono što nas razlikuje i ono što će se najviše cijeniti. Uvijek će biti mjesta za trag ljudske ruke, za nesavršenosti koje nas čine posebnima“, zaključuje Davor Bruketa.

Pristup vrhunskoj tehnologiji bez koje nema budućnosti

Na kraju smo se uputili na izvor i nekoliko pitanja o Perplexity AI Pro postavili Ivanu Runji, direktoru Sektora za marketing privatnih korisnika i upravljanje proizvodima u kompaniji Hrvatski Telekom.

„Perplexity alat, konkretno je napredni digitalni asistent koji može pomoći svakome u pretraživanju i strukturiranju svega sto ga zanima. Ponaša se zapravo kao jedan jako napredni Google koji vam transparentno i sažeto pruža odgovore. Perplexity Pro još više će dolaziti do izražaja kod brzog rješavanja složenih problema, analize i istraživanja“, objasnio nam je Ivan Runje.

Zanimalo nas je i kako se Hrvatski Telekom odlučio na ovakav potez, odnosno zašto su odlučili besplatno podijeliti 20.000 godišnjih licenci za Perplexity Pro.

„HT je povijesno imao ulogu tehnološkog lidera pa nam je i sada cilj da pružimo sto većem broju ljudi napredne alate koji su dio nove tehnološke generacije bez kojih će teško biti raditi u budućnosti. Također radimo na tome da pružimo i više od 20.000 licenci...“, istaknuo je.

„Naša ekskluzivna suradnja omogućuje širokoj publici u Hrvatskoj pristup vrhunskoj AI tehnologiji, čime AI alati više nego ikad prije postaju dostupni svima. S edukativne strane potičemo digitalnu pismenost, a s poslovne produktivnost. Cilj je pozicionirati Hrvatsku kao tehnološki naprednu zemlju te omogućiti korisnicima da iskoriste prednosti umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i radu“, dodaje.

Digitalizacija i napredak društva

A kako je došlo do same suradnje? „Deutsche Telekom je prepoznao Perplexity kao zvijezdu u nastajanju na tržištu AI-a i tada su se strategije poklopile i Hrvatski Telekom je objeručke prihvatio suradnju koja za svoj zadatak ima digitalizaciju i napredak društva. Stvari su se odvijale jako brzo, ali isto tako moram napomenuti da ovo nije kraj, radimo i na idućim projektima s Perplexityem, ali i nekim drugim AI partnerima. Osobno otkad sam se upoznao s Perplexitiyjem perpleksam, ne googlam, a to je feedback koji sam čuo s jako puno strana“, objasnio je Ivan Runje.

AI tražilica, kaže Ivan Runje, sigurno može pomoći u formuliranju pitanja, ali ne samo u tome, nego više-manje u svemu u čemu korisnici nisu dobri. “Upravo su nam tu ovakvi alati najpotrebniji, da ubrzamo krivulju učenja. Perplexity koristi naprednu obradu jezika kako bi bolje razumio namjeru korisnika i pružio relevantne odgovore, čak i kada pitanja nisu precizno formulirana“, ističe Ivan Runje.

U odnosu na obične tražilice, naš sugovornik smatra kako Perplexity ima jasno mjesto, ali i ogroman potencijal.

„Ima potencijal da zamjeni one upite koji zahtijevaju dublja istraživanje i robusne odgovore. S druge strane, ako vam treba brza, jednostavna i kratka informacija, zasad je obična tražilica bolja, ali pitanje je do kada...“, kaže.

Zamolili smo našeg sugovornika i da nam da svoju prognozu za daljnji razvoj ove tehnologije. „Postat će sastavni dio naših života na način kako su danas internet, mobitel i aplikacije, a neke od njih će i zamijeniti. Jedan od realnih rezultata toga će biti da ćemo mi samo govoriti i stvari će se odrađivati ili pisati ili kreirati ili čak razvijati. Tehnološki smo jako smo blizu tome. Edukacija, istraživanja, obrazovanje su sigurno prve očite grane visoke primjene, ali vjerujem da će se alat brzo postati masovno korišten za svakodnevne privatne primjene“, kaže.

„A ima i jedna druga dimenzija. Tako je na Mobile World kongresu u Barceloni puno pozornosti privukao novi koncept AI telefona. Uz asistenta Perplexityja, novi AI telefon Deutsche Telekoma može naručiti taksi, rezervirati stol, prevoditi u stvarnom vremenu i odgovarati na sva pitanja. Osim toga, on piše e-mailove, obavlja telefonske pozive, pušta glazbu, sažima ili prevodi tekstove, unosi stavke u kalendar i još puno praktičnih stvari“, najavljuje.

Na kraju, na naše pitanje hoće li AI tražilica postati dio osnovne informatičke pismenosti, Ivan Runje je odgovorio: „Rekao bih da ovo pitanje već stvar povijesti i kroz nove generacije možemo vidjeti da su AI tražilice stvar sadašnjosti bez koje nema budućnosti.“

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Hrvatski Telekom.