Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu

Britanska glumica Dame Joan Collins (93) podijelila je s pratiteljima na Instagramu fotografije s ljetovanja u Saint Tropezu. Poznata po ulozi Alexis u seriji "Dinastija", pokazala je kako uživa na Azurnoj obali unatoč visokim temperaturama koje su pogodile jug Francuske, pritom pokazavši prepoznatljiv stil i dobru formu.

Odmor u vlastitoj vili

U objavi od 20. srpnja, Collins je podijelila deset fotografija koje prikazuju opuštenu ljetnu atmosferu. "Ovaj srpanj jedan je od najtoplijih mjeseci ikad u Saint Tropezu, ali unatoč tome smo se predivno proveli!" napisala je u opisu, dajući do znanja da vrućine ne mogu pokvariti njezin odmor. Fotografije prikazuju trenutke provedene s obitelji i prijateljima, uključujući supruga Percyja Gibsona (61).

Osim grupnih fotografija, objava sadrži i trenutke poput listanja fotoalbuma i druženja uz koktele pokraj bazena. Među gostima su i prijatelji poput bivše Bondove djevojke Alison Papworth (71), a jednu od fotografija snimio je fotograf René Horsch.

Karijera koja i dalje traje

Ovaj odmor za Collins je predah od aktivnog rasporeda. Iako je u desetom desetljeću života, njezina karijera i dalje traje. U lipnju 2026. nagrađena je priznanjem "Power of Women Icon of the Year", a njezin film "My Duchess", u kojem tumači Wallis Simpson, premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu. Uz to, očekuje je uloga u filmu "A Murder Between Friends" te nastupa sa svojom "one-woman" predstavom.

Njezina pojava i stil izazvali su pozitivne reakcije obožavatelja, čiji su komentari ispod objave puni pohvala. "Ti si inspiracija", "Izgledaš nevjerojatno, draga, prava ikona stila" i "Zračiš srećom i ljepotom" neke su od poruka. Jedan pratitelj je napisao: "Obično ne obraćam pažnju na slavne osobe, ali Joan nije samo slavna, ona je ikona, glumica, ljepotica i divna osoba... Ona je čudo. Vrlo, vrlo posebna osoba".