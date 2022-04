Petar Grašo. Koliko samo svi mi vežemo uspomena uz to ime i prezime. Božići uz Fritule”, vjenčanja uz “Moje zlato” i rođendani uz “Volim i postojim”. Uz Grašine smo pjesme plakali i radovali se, a svakom novom pjesmom uspije opravdati povjerenje koje mu publika daje dugi niz godina.

Ipak, posljednjih godina sve je više ljudi zainteresirano za Grašin privatni život. Osobito nakon raskida s popularnom pjevačicom Danijelom Martinović, nakon koje je ubrzo uplovio u vezu, ali i brak s Hanom Huljić, kćerkom njegova bliskog suradnika, Tončija Huljića, s kojom bi kroz samo nekoliko tjedana trebao dobiti djevojčicu: "Nitko tko postaje roditelj ne bi smio imati strah, to je slatko iščekivanje. Dolazi nešto što je novo, novo biće, neki tvoj novi pečat, do kraja života, onaj najljepši. Ne bojim se", kazao je Petar ovih dana za srpske medije.

Vratimo se sada na sami početak Petrove karijere i prisjetimo se kako je sve krenulo te zbog čega toliko volimo ovog splitskog markantnog i karizmatičnog glazbenika.

Iako su nam danas prve asocijacije na Petra Grašu pjesme poput “Je l' ti reka' 'ko”, “Moje zlato”, “Ako te pitaju” i “Srce za vodiča”, nekada davno, točnije - 1994. godine, Grašo je svirao u Magazinu. Njegov je talent došao do izražaja još 1995. godine kada je velikom glazbeniku, ali kako će se kasnije pokazati - i velikom prijatelju i mentoru, Oliveru Dragojeviću, dao svoju pjesmu “Boginja”. Zanimljivo je da je “Boginju” napisao kada je imao samo 16 godina, a Oliver je s njom nastupio na Dori i osvojio visoko drugo mjesto. Iste se godine na njegovu albumu našla i Grašina pjesma “Vrime Božje”.

"Moji roditelji su se jedno vrijeme družili s obitelji Olivera Dragojevića. Moj otac mu je pustio kazetu uz riječi: 'Molim te poslušaj što ovaj moj mali brlјa po studiju, nemam pojma je li to dobro ili ne.' Poslije nekoliko dana Oliver me nazvao i rekao da mi ih želi otpjevati. Bio sam presretan jer sam još bio dijete. To me motiviralo da se nastavim baviti glazbom", ispričao je Grašo za Blic.

S obzirom na to da je Oliver bio prva osoba koja mu je istinski dala vjetar u leđa, Grašo je Oliveru ostao sinovski privržen. Kada je u veljači 2018. godine Oliveru dodijeljen Porin za životno djelo, upravo je Grašo održao govor njemu u čast.

Kada je Oliver preminuo, Grašo je jednostavno bio devastiran, a njegova objava na Instagramu odražavala je težinu svih njegovih emocija.

“Otišao je čovjek koji je obilježio moj život na gotovo svim nivoima. Prvi je prepoznao talenat u meni, prvi uzeo moju pjesmu kao šesnaestogodišnjaku i pokazao mi put put kojim idem i danas. O našim druženjima i druženjima s njegovim sinovima dok smo bili djeca mogao bih pričati dugo, ali neka to ostane zatvoreno u mojoj riznici dragocjenih sjećanja. Bez Olivera ja ne bih bio isti. Bez Olivera nitko ne bi bio isti. Danas se odlomio onaj zadnji most koji je spajao Dalmaciju s nekim drugim vremenom-vremenom pjesme, sunca, mora, mog djetinjstva i svega onoga što je on činio svojim glasom, nebeskim talentom, humorom i pojavom koja je postala "svakodnevno dobro ". Postoje u životu stvari koje jednostavno "postoje" i čine život životom - jutarnja kava, kiša, sunce, Oliver... Od danas dalmacija više nije ista. Nakon Runjića, Arsena i Borisa na neku drugu binu preselio se i posljednji kralj... Zbogom, Oliver, i hvala ti i budi miran... Ostavio si nam neprocjenjivo blago, a mi ćemo ga čuvati i dalje se hvaliti svima da smo te imali i da te imamo!''

Iako su ga brojni nazivali “Oliverovim nasljednikom”, Grašo je u više navrata isticao kako nitko nikada neće naslijediti Olivera.

“Od početka karijere bio sam suočen s tom laskavom, ali jako skliskom titulom. Moj stav je da nema nasljednika, postoji zvuk koji ljude asocira na jedno vrijeme, jedno podneblje i na mediteransku dušu i budi u njima emociju. Prije desetak godina bila je anketa u Sloveniji, a ljudi su odgovarali što ih najviše asocira na Dalmaciju. Sjećam se da je Oliver bio na prvome mjestu, nakon toga more, pa hrana, a ja sam bio na šestom mjestu. To mi je bio golem kompliment, i tad sam shvatio da u mojoj glazbi ljudi doživljavaju taj način života, ljepote, mirisa i okusa koje nudi Dalmacija i Mediteran. Sličnu emociju pružao im je Oliver”, rekao je Grašo za Večernji list.

Godine 1996. Grašo je i sam odlučio nastupiti na Dori s pjesmom “Otkada nije mi tu”. Iako s njom nije ostvario najbolji uspjeh, iste godine napisao je i pjesmu “Trebam nekoga”, koja je vrlo brzo postala veliki hit te je preko 12 tjedana bila na prvom mjestu nacionalne top liste. Iduće godine na Dori nastupa s pjesmom “Idi” te osvaja visoko drugo mjesto. Njegov prvi album prodaj je u više od 110.000 primjeraka, a pjesma “Ljubav sve pozlati” s istog albuma pojavila se i u crtanom filmu “Čudnovate zgode šegrta Hlapića”.

Sredinom devedesetih Grašo je upoznao i ženu s kojom će provesti iduće 24 godine života. Danijeli Martinović već je 1998. godine napisao i pjesmu “Neka mi ne svane”, s kojom je Danijela osvojila visoko 5. mjesto na Eurosongu.

Iako je pjesma prošla sjajno, Grašo je zbog iste završio i na sudu. Naime, Karlovčanka Vesna Žagar navela je u svom optužnom prijedlogu da je Tonči Huljić 1996. godine od Žarka Černjula dobio audiokasetu s njezinim skladbama, a Grašo se, tvrdila je, u priču uključio dvije godine poslije, kada je kao autor skladbe u dogovoru s Huljićem u refrenu te pjesme koristio notne materijale sporne skladbe.

Na kraju je Žagar dobila spor na Trgovačkom sudu, no kazneni postupak završio je neslavno i Grašo i Huljić su optuženi za plagiranje. Spis je zaprimljen na Općinskom sudu u Splitu početkom 2001. godine, a krajem 2003. sazvana je glavna rasprava koju tijekom te i sljedeće godine nadležni sudac nije uspio održati zbog nedolaska optuženih. Krajem 2004. godine predmet je pao u zastaru.

No, nije to jedina pjesma koju je Grašo napisao Danijeli. “Što sam ja, što si ti”, “Odavno, zauvijek”, “To nije to”, “Kruh i pašteta” i “Živim da živim” samo su neke od pjesma koje je napisao svojoj bivšoj dragoj.

Podsjetimo, prije nego što je upoznala Grašu, Danijela je bila u trogodišnjem braku s Markom Perkovićem Thompsonom. Bivši supružnici vjenčali su se 1995. godine u crkvi sv. Dominika kod Pazara u Splitu, istoj crkvi u kojoj su se ove godine vjenčali Grašo i Hana Huljić, no tri godine kasnije došlo je do razvoda, a njihov je brak i crkveno poništen. Nakon razvoda od Danijele, Marko se vjenčao sa suprugom Sandrom kod matičara i dobio dvoje djece, a kao vjerniku velika mu je želja bila vjenčati se ponovno u crkvi. Zbog toga je podnio zahtjev za crkveni razvod, koji im je odobren tek nakon trogodišnjeg procesa.

"Samo ročište izgledalo je kao obična brakorazvodna parnica, s tom razlikom da se nije održavalo u sudnici, nego u crkvi. I Marko i ja došli smo sa svojim svjedocima, koji su svjedočili u korist, odnosno na štetu mene kao žene. Ispostavilo se da svog supruga nisam tukla, da nije istina da svjesno nisam željela djecu, kao i da nisam imala nikakvu tešku bolest koju sam zatajila pri stupanju u brak. Ljudi su na osnovi svega toga zaključili da nema razloga za poništenje našeg braka, ostavljajući nam pravo na žalbu. Nije tajna da volim Petra Grašu. Cijelim svojim bićem stojim iza te ljubavi. Smatram da je to najvažnije. Za sve drugo bit će vremena", izjavila je svojevremeno Danijela.

Od prvog susreta na Dori 1995. pa sve do 2021. Grašo i Danijela slovit će kao jedan od najstabilnijih parova s hrvatske glazbene scene.

Period od 2003. do 2007. godine bio period Grašine najveće popularnosti. Njegov drugi studijski album, “Utorak” u Hrvatskoj postiže platinastu, a u Sloveniji, s preko 40.000 prodanih primjeraka, osmerostruku zlatnu nakladu, a s trećim studijskim albumom “Šporke riči”, postigao je zlatnu nakladu u Hrvatskoj, Sloveniji, ali i Srbiji. Jedna od pjesama s ovog albuma je i duet s Arsenom Dedićem na pjesmi “Sad te se samo rijetko sjetim”. Zanimljiva je i anegdota o nastanku iste.

“Arsen mi je jednom prilikom, prije nego smo se upoznali, preko zajedničke prijateljice Ksenije Erker poslao svoju zbirku s posvetom: ‘Dragom Petru za dobro učenje i primjereno vladanje’. Odmah mi se svidio taj fini cinizam. U to vrijeme sam dovršavao pjesmu koja mi se jako sviđala, ali sam kuburio s tekstom i svaka verzija bila mi je sve gora. Upao sam u kreativni tunel.Imao sam Arsenov broj, nazvao sam ga ne očekujući ništa. Pozvao me k sebi i kad sam došao i odsvirao mu pjesmu rekao mi je: ‘Ovo mi miriše na dobro, drago mi je da nisi još jedan kantautor s posebnim potrebama’. Ujutro u sedam me nazvao na kućni broj, digao sam slušalicu i čuo Arsenov glas: ‘Kolega, pjesma je gotova i ne brini – neću ti uzet ništa za ruke, samo za materijal’. Arsenu sam bio gost na nekoliko velikih koncerata, on je bio jedan od onih ljudi s kojima je svaka provedena minuta bila dobitak”, priznao je Petar za Slobodnu Dalmaciju.

Godine 2007. izdana je kompilacija Grašinih pjesama “The Platinum Collection”, a onda se Petar, na samom vrhuncu karijere, odlučuje povući iz javnog života.

“Ne kajem se ni zbog čega, a ponajmanje zbog odluke da se povučem na neko vrijeme. Počeo sam pjevati s 19 godina i za mene nije bilo ni stajanja, niti pauze 10 godina. Radio sam i po 150 koncerata godišnje i u jednom trenutku dogodilo mi se da me više ne raduje izaći na binu, a to je nešto što ne bih nikada dozvolio sebi. U tom trenu sam odlučio da se malo sastavim sam sa sobom i neko vrijeme napravim pauzu. Bilo je to dragocjeno iskustvo, jer sam konačno mogao uživati život s one strane stagea, kao običan građanin. Putovao sam, bavio se svim onim što sam propustio. U međuvremenu sam radio s Huljićem i Bregovićem na projektu ‘Madre Badessa’ i uživao”, rekao je Grašo za Azru.

Povratak na festivalsku scenu popularni je pjevač najavio singlom “Uvik isti” koju je premijerno izveo 2014. godine na “Splitskom festivalu”, a iza tog singla dogodili su se i hitovi “Moje zlato”, “Ako te pitaju” i “Voli me”.

Tijekom čitave svoje karijere, Grašo je uspio svoju intimu držati za sebe te je to bio dodatan razlog zbog čega se dogodila medijska eksplozija nakon informacije o raskidu.

“Tonči, kao i njegova obitelj, spadaju već dugo godina među najbliže osobe meni i mojoj obitelji. U novonastaloj situaciji to je dodatno oplemenjeno i multiplicirano. Sad se još više zezamo, družimo, podbadamo i zbijamo šale na račun jedan drugog. Naše privatne živote živimo otvorenog srca i zatvoreni za javnost. U mom životu stvari su se odvijale prirodno, bez presinga i čistog srca. Kada imaš takav temelj ne mogu te uzdrmati ćorci koje ispaljuju nepoznati ljudi s leđa i sa sigurne razdaljine. Kada si javna ličnost na vjetrometini si konstantno. Ja svoj privatni život čuvam jer ga ionako imam premalo da bih ga dijelio s ljudima koje ne poznajem. Potpuno sam indiferentan što se komentara tiče. Dapače, nasmijem se kad je nešto duhovito, a sve ostalo gotovo ni ne primjećujem. Baviti se svojim, a ne tuđim životom, prvo je pravilo unutarnjeg mira’, rekao je Grašo za Slobodnu Dalmaciju.

Prošle je godine vijest o Grašinom prekidu s Danijelom Martinović uzdrmala njihove brojne obožavatelje, a tek što se prašina malo slegla saznalo se za Grašinu novu vezu s 14 godina mlađom Hanom Huljić.

"Dogodila se ljubav. Ljubav se treba događati, ne treba se planirati, o ljubavi ne treba previše pričati. To su neke stvari koje čovjek treba gajiti sam u sebi, ne treba se razmetati time. Da, postoji ljubav. Da, događa se jedan predivan period života s osobom koja ti tog trenutka znači najviše i s kojom se planiraš prepustiti i ploviti", rekao je Grašo u emisiji "Premijera Vikend Specijal" na srpskoj televiziji Pink.

Samo nekoliko mjeseci nakon, vijest o prinovi ponovno je punila sve medijske stupce.

“Postat ću tata. Zahvalni smo na svakom koraku koji je vodio prema nama. Malo nam je smiješno da nas ljudi hvataju telefonom svuda, imam 25 godina karijere, ali očito ljudima fali malo tih lijepih priča. Ali ja ću se i dalje truditi čuvati svoju privatnost jer želim da ljudima bude bitna pjesma, a ne moja spavaća soba", kazao je Petar, a zatim se dotakao i odnosa s Huljićima.

"Tonči i ja smo uvijek jedan drugom bili na raspolaganju, od prvog trenutka, i prijateljski i privatno i poslovno. Uvijek smo bili obitelj, a sad smo nekako i formalno, pravno obitelj. Obožavam tu familiju, zaista, oduvijek, i oni se vrlo dobro slažu s mojom obitelji. Živimo kao svi normalni ljudi. Šalimo se, zezamo, smijemo. Uživamo raditi glazbu i strašno sam sretan što imamo tu sjajnu sinergiju i što kad radimo, zajedno s Vjekoslavom, događaju se ti veliki hitovi", ispričao je.

Grašino i Hanino vjenčanje proglašeno je “vjenčanjem godine” bez obzira na to što se dogodilo već u veljači.

"Vjenčanju godine" su prisustvovali samo najuži članovi obitelji i kumovi mladenaca, a nakon crkvenog obreda mladenci su s gostima odlučili otići na svadbenu večeru u restoran Adriatic Grašo. Hana je na svom vjenčanju nosila vjenčanicu modnog brenda Arileo, jednako kao i njezina kuma, Domenica Žuvela. Među prvima su u crkvu svetog Dominika stigli Hanin brat Ivan Huljić te Dino Rađa sa suprugom Viktorijom Rađom.

Podsjetimo, Hana bi trebala roditi za nekoliko tjedana, a nakon dolaska prinove najavili su još jedno veliko svadbeno slavlje u Splitu.

Vijest o dolasku prinove razveselila je baku i djeda.

“Mislim da će imati dobre gene. Kakvi ćemo biti, vidjet ćemo kad se to sve skupa desi”, rekao je Tonči, a Vjekoslava Huljić je ovako komentirala dolazak prinove u obitelj: “To je nešto predivno. Još moram malo doći k sebi. To je kada vam život ostavlja zamotane darove s mašnama i svako malo pronađete paket, otvorite ga i pronađete takvo nekakvo iznenađenje. Ovo je bilo najljepše iznenađenje”.

Čini se da najljepši period za Petra Grašu tek dolazi, a samim time - bilo bi logično da nas očekuju i najljepše pjesme.