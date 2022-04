Jedan od najvećih glazbenih umova koji je ikad hodao prostorima Hrvatske prošli je tjedan u podcastu "Putem oblaka" otkrio kako smatra da mu kćerki Hani nisu potrebni nikakvi savjeti o roditeljstvu jer joj je on sve već pokazao primjerom: "Netko tko je tako odgojen samo će nastaviti odgajati svoje dijete na isti način. Ne treba tu puno filozofirati. Vidjet ću kako je to postati djed kad postanem. Samo neka se rodi živo i zdravo", prenosi Slobodna Dalmacija. Osvrnuo se i na činjenicu da su Grašo i Hana ipak uspjeli ostati pribrani i smireni tijekom cijele medijske pompe oko vjenčanja godine: "Živimo obično, normalnim građanskim životom. Volim biti na Hvaru, volim biti s običnim ljudima kad mi posao baš nije uobičajen", otkrio je dodavši kako ipak nije htio da mu se djeca bave glazbom kao i on.

Podsjetimo, prošli je tjedan Tonči Huljić na svojim društvenim mrežama otkazao zagrebačko izdanje Pop Mise Mediterane, prvog takvog djela u cijelome svijetu. Spoju duhovne i pop glazbe koji je kreiran po svim postulatima liturgijske mise. Prva je ovo pop-misa na svijetu koju je odobrio sam Vatikan. Orkestar, zbor, bend te tri solista - Hana Huljić, Karlo Vudrić i Lorena Bućan zasigurno će razveseliti brojnu zagrebačku publiku nekom drugom prilikom.

Mastermind iza cijele priče oko Mise Mediterane dakako je Tonči Huljić. Mozak je to čije su pjesme stvorile i priskrbile kultni status Petru Graši, Magazinu, Jelenu Rozgi, ali i Maksimu Mrvici.

Čovjek je to kojem je ime Jelene Rozge bilo dovoljno da se odluči upravo za nju - bez da ju je čuo ili vidio. Čovjek koji je čak četiri puta ostvario značajan uspjeh s našim predstavnicima na Eurosongu. Čovjek čije su serije dosegle rekordnu gledanost. Ukratko - on je Tonči Huljić, jedan od najkretivnijih ljudi koji su ikad hodali našim prostorima. Jedan od pet najprodavanijih svjetskih crossover autora. Tonči Huljić je jedan od najkvalitetnijih glazbenika kojem inspiracija ne jenjava ni u šezdesetim.

Rođen od majke Marije i oca Ivana, Tonči je već rano uočio da ima žicu za glazbu. Nekoliko ga je ispita dijelilo od diplome na Pravnom fakultetu, no ljubav prema glazbi bila je jednostavno prejaka te ga je ujedno dovela i do svoje životne suputnice - Vjekoslave.

'Užasno me živciralo to ime, stalno je pisala neke pjesme'

“Muzika je za sve kriva, Bog to sve posloži kako treba jer ja sam u Magazin došao kao zamjena za klavijaturistu, a kad se on vratio, postao sam zamjena za gitaristu koji je trebao otići u vojsku. E sad, bio je Splitski festival, ja sam imao nepunih 18 pa su me stavili dolje u orkestar, da ne budem na bini. I tako sam ja dolje svirao klavir, a ona je sjedila u prvom redu pa smo se gledali. Onda smo idući vikend svirali blizu njene kuće, ona je opet došla i to je sve bilo jasno, samo sam joj prišao poslije koncerta. Tako smo krenuli. Što je najbolje, mi smo išli u istu osnovnu školu i ja sam uvijek slušao o Vjekoslavi Tolić, užasno me živciralo to ime, stalno je pisala neke pjesme, išla po natjecanjima, maltretirali su nas s njenim recitalima”, priznao je Huljić za Story.

Prije nego što je upoznao Vjekoslavu, s kojom će Tonči stvoriti najveće glazbene hitove u cjelokupnoj hrvatskoj glazbenoj povijesti, svirao je u grupi “Dalmatinski magazin”. Kao dio te grupe, snimio je pjesme “Školski dani” i “Uspomene toplog ljeta”.

Nedugo nakon, bend je promijenio ime u “Magazin”, a Tonči je svoju prvu pjesmu skladao 1980. godine.

U ranim osamdesetim godinama Tonči je blisko surađivao sa Zdenkom Runjićem te je vrlo brzo nastao i njegov prvi veliki hit - “Kokolo”. Zanimljivo, tekst za “Kokolo” napisao je Gibonni. Kada su Huljića jednom prilikom upitali što sve treba imati uspješan skladatelj, upravo je Runjića naveo kao čovjeka od kojeg je najviše učio.

“Da bi bio autor, moraš biti pismen, načitan, obrazovan, inteligentan i imati socijalnu inteligenciju. Ne možeš biti glup kompozitor. Možeš, ali onda si ispodprosječan. Zdenko Runjić i ja imali smo puno salonskih razgovora. Za sebe sam siguran da ih nisam imao s kim drugim voditi, a vjerujem ni on. Čak smo isti horoskopski znak. Ti su razgovori bili moja škola. On je utjecao na mene, a u jednoj fazi i ja na njega. Više je išao na mainstream, znam da se Oliver na to ljutio”, izjavio je za Story.

S obzirom na to da ju je publika odlično prihvatila na Splitskom festivalu, našla se i na albumu grupe. Dvije godine kasnije, Tonči osvaja i publiku Zagrebačkog festivala - i to pjesmom "Piši mi", a do kraja osamdesetih, radionica Huljić iznjedrila je velike hitove: "Tri sam ti zime šaptala ime", "Ti si želja mog života" i "Put putujem".

Vjekoslavini tekstovi i Tončijeva glazba bili su dobitna kombinacija za instant-hitove koji će potrajati desetljećima. Nešto što od njih još nije ponovilo na hrvatskoj glazbenoj sceni, iako je bilo dobrih pokušaja.

'Mi se u Hrvatskoj bavim glazbom da bismo od nje živjeli'

"Narasteš, sazriješ. To i Bog nekako traži od tebe. Oprosti ti grijehe iz mladosti, ali s ovim iskustvom i znanjem mi ne bi baš oprostio da tako bagateliziram talent koji nije baš uobičajen. Sve sam to uzimao zdravo za gotovo dok nisam otišao raditi vani i vidio da ljudi uzimaju sedative prije nego što uđu sa mnom u studio. I to ozbiljna kategorija ljudi jer ih izbaci iz takta navala mojih ideja u jednom trenutku. Njima je glazba stil života i način, a mi se u Hrvatskoj bavimo glazbom da bismo od nje živjeli.

Ako to ne možemo, idemo, ne znam, graditi kuće. Ja sam jedan od tih kojemu je glazba stvarno stil života. Osjećam se loše kad ne radim. Zapravo, jako brzo radim. Usporavaju me tekstovi, i to je jedan od razloga što sam se okrenuo instrumentalima. Bilo bi blesavo da se u ovim godinama okrećem solo karijeri. Zapravo sa 50-ak godina sam s ovim kreštavim glasom počeo pjevati, i ljudima se to svidjelo. Srećom, još me nitko ne pita za godine i za potpisivanje ugovora", rekao je svojedobno Huljić.

U više je navrata Tonči isticao kako se vjerojatno nikada ne bi oženio da Vjekoslavu nije upoznao s 18 godina.

“Vjerujte, da mi ona nije supruga, vjerojatno se nikada ne bih oženio. Toliko sam teška osoba i nijedna druga ne bi mogla biti uz mene, a da ne odustane. Nisam vjerovao da ću se ikada oženiti, u mladosti sam bio zvijezda koja nije željela obaveze bilo koje vrste. Ipak, imao sam sreće i vrlo malo pameti da se oženim i naš brak je i danas stabilan", rekao je jednom za Kurir. Upravo je potkraj osamdesetih, točnije 1988. rođen i Ivan, a samo dvije godine kasnije, dobili su Hanu.

Vjekoslava Huljić, osim što je autorica teksta gotovo svake pete pjesme koju imamo priliku slušati na radio-postajama, još je i književnica.

"Napravim glazbu, a onda ona radi tekst. Vjekoslava zapravo želi biti književnica, međutim, od toga se kod nas ne može živjeti ako ne pišeš i predstave", rekao je Huljić u podcastu BizCasting.

Prema tvrdnjama kritičara, upravo je Huljić u hrvatsku glazbu uveo elemente turbo-folka.

“Ja sam Dalmatinac, Mediteranac i moje pjesme idu u potpuno veselje ili u tugu. Često mijenjam i stilove jer se dogodi cijeli niz loših kopija koje zagade teren, stil, profil. Smetaju i sebi, ne pridonose ništa, poruše ono što je stvarano. Onda opet stvaram neki novi pravac. Dosadilo bi mi da sam principijelan, da stalno tjeram isti stil", objasnio je tada, ne obraćajući pozornost na dotične.

Huljić je četiri puta sudjelovao na Eurosongu: bio je šesti 1995. u Dublinu s Magazinom i pjesmom "Nostalgija", četvrti u Jeruzalemu 1999. s Doris Dragović i pjesmom "Marija Magdalena", deseti 2001. u Kopenhagenu s Vannom i pjesmom "Strune ljubavi", a "Lijepa Tena" koju su Igor Cukrov i Andrea Šušnjara 2009. godine otpjevali u Moskvi, stigla je do finala.

'Ona se bavila djecom dok sam se ja bavio ganjanjem karijere'

Iako je Huljić u svojoj karijeri osvojio uistinu brojne nagrade, Huljić je u više navrata istaknuo kako ga one uopće ne zanimaju: ''To je Vjekoslava zaslužna za to jer se ona bavila djecom dok sam se ja bavio ganjanjem karijere, zadovoljavanjem svog ega, sve dok jednog dana ne odrasteš i shvatiš što ti je jedino bitno u životu, a ona se strpljivo bavila djecom, držala sve zidove u kući'', rekao Huljić 2019. za Novu TV.

Kada se govori o Huljiću, ne možemo ne spomenuti trenutak na koncertu violinistice Vanesse Mae na kojem je Huljić upoznao glazbenog producenta Mela Busha koji mu je predložio suradnju s australsko-britanskim violinističkim kvartetom "Bond". Tijekom svoje karijere vodio je i produkciju televizijske kuće iz čijeg su se inkubatora razvile neke od najgledanijih domaćih serija.

Tih je godina u središte pozornosti došao i Tončijev pop/etno sastav Tonči Huljić&Madre Badessa bend, na kojem je surađivao s Goranom Bregovićem i Petrom Grašom. Sama posebnost ovih pjesama leži u činjenici što su pisane na starom splitskom, velovaroškom govoru.

"Madre Badessa je nešto čime sam porušio sve ograde i klišeje kojima sam robovao, pa tako i način rada na albumu. Potom, iako sam silnih godina prisutan kao autor i mog matičnog banda Magazina i brojnih izvođača, tek sad izlazim na scenu ogoljen – svojim imenom i prezimenom. Sve drugo što sam radio i što radim nužno podrazumijeva kompromis, robovanje nekoj žanrovskoj formi, kanonima građanske pristojnosti ili, pak, nekim konvencijama primjerenima masovnoj publici. Svemu što je bila konstanta u mojem, nazovimo ga tako, 'estradnom životu' sada sam kazao – zbogom. Naravno da mi znače komplimenti nakon predstavljanja ovih triju skladbi na Dori no, za reći pravo, silna očekivanja mnogih koji su mi čestitali i dodatno pojačavaju moju nervozu…", rekao je Tonči davne 2011. godine za Slobodnu Dalmaciju.

Iako je tijekom svoje karijere surađivao s brojnima, priznaje kako mu je ipak najizazovnije surađivati s Grašom.

"Svaki put kad počnem pisati pjesme za Petra Grašu, poželim odustati (smijeh). On je jako specifičan i ima specifičan smisao za humor, a naš odnos bazira se na međusobnom vrijeđanju. U Dalmaciji važi pravilo po kojem ako nekog više vrijeđaš, to znači da ga više voliš. Ljudi koji dođu sa strane i vide naš razgovor misle da smo na pragu tuče", rekao je za Kurir 2019. Tonči.

Iako se Tonči malo opirao Grašinom i Haninom snimanju pjesme "Srce za vodiča", na kraju je ipak popustio.

Kada se saznalo za njihovu vezu, jasno je dao do znanja kako se ni na koji način u nju ne želi petljati.

"Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni", rekao je Huljić.