Navikli smo na nove splitske kafiće, restorane, koncertne dvorane, a sada se Split može pohvaliti i nečim potpuno novim - cabaretom. Čast da zapjeva na samom otvorenju lokala pripala je Tončiju Huljiću.

"Ovdje je zamišljeno da sad bude cabaret. Ali ne samo cabaret u kojem ćemo gledati "Cirque du soleil" nego da budu i male umjetničke predstave, mali mjuzikli, glumačke predstave i tako dalje. Vrlo hrabar potez za Split'', komentirao je Huljić za IN Magazin.

Okupio je brojne poznate ličnosti

Kada je Huljić na bini, nedvojbeno je da će se u publici okupiti i brojne poznate osobe. Ovaj su se put u publici našli modni dizajner Jurica Pirić, najbolja prijateljica Huljićeve kćeri, Domenica Žuvela, modna dizajnerica Anamarija Asanović i bivša Miss Dalmacije, Dina Jelaska.

"Kad sam krenuo u ovaj posao prije 19 godina, Huljići su me prvi angažirali. Mogu reći da ih osjećam kao svoju obitelj", govori Jurica Pirić, modni dizajner.

"Prvo, mislim da moraš podržavat svoju obitelj, a ovo večeras je toliki gušt. Ja inače guštam pjevati s njima prateće vokale, a s obzirom da večeras nisam ovo mi je toliki gušt sad. Jedino šta mi fali je Hana da s njom cupkam tu, ali drugi put ćemo", priznala je Hanina najbolja prijateljica, Domenica Žuvela.

"Imaju super pjesama i jako su zanimljive, ja ne znam čovjeka koji to ne voli slušati'', komentirala je Anamarija Asanović.

Iako zagriju atmosferu gdje god da se pojave, Huljić priznaje da su takvi nastupi sve rjeđi

"U posljednje vrijeme sam puno više zauzet orkestralnom muzikom i misom tako da me ove stvari malo vrate u realnost. Sljedeća misa je u Mostaru. Trebali smo i u Zagrebu u Lisinskog, ali prije 20 dana kad smo trebali krenuti u reklamnu kampanju odustali smo jer je bila taman uzlazna linija covida'', govori Huljić.

Ekipa IN Magazina upitala ga je i hoće li Petar Grašo Božić proslaviti s obitelji Huljić.

''Hahaha. On je tu i bez obzira na status, on je uvijek tu bez obzira na status. Evo tamo su mu tata i mama, a na bini će mu biti barba. Uglavnom trebalo bi biti obrnuto da ja pazim šta zet radi, a on mene pazi šta ja radim. Nevjerojatno gdje ide ovaj svijet'', šali se Tonči.