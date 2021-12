Još od svibnja javnost prati svaki korak splitskih glazbenika Petra Graše i Danijele Martinović koji su prekinuli nakon gotovo 26 godina veze. Štoviše, sve su još više uzburkala govorkanja o navodnoj Grašinoj vezi s kćeri Tončija Huljića, mladom pjevačicom Hanom, što je par naknadno i potvrdio.

Ono što je zanimljivo promatrati iz današnje perspektive jesu pjesme koje je Grašo godinama unazad pisao Danijeli. Najčešće su progovarale o ljubavnoj tematici, a znale su imati i socijalne teme.

Petar je za Danijelu napisao nekoliko tekstova, uključujući jednu od naših najpoznatijih pjesma na Eurosongu, "Neka mi ne svane", s kojom nas je Danijela 1998. predstavljala u Birminghamu i osvojila visoko peto mjesto.

Ma, ove se pjesme sigurno sjećate. Danijela u crnom plaštu na predivnoj pozornici koji skida na refrenu i ostaje u prekrasnoj bijeloj haljini. Isti je "pokret" imala Doris Dragović s 'Marijom Magdalenom' i kasnije Andrea Šušnjara s 'Lijepom Tenom' u duetu s Igorom Cukrovom. Hrvatice baš vole duge bijele haljine skrivene plaštom, zar ne?

Iste je godine na albumu "To malo ljubavi" izašao još jedan veliki hit koji potpisuje Grašo – "Što sam ja, što si ti". Već je tada njezin dečko pjevao kako joj "ljubav nije suđena".

"Prolaze kraj mene dragi ljudi

Kao da sam kip od kamena

Ja ne trebam nikog da mi sudi

Meni ljubav nije suđena", napisao je tada Petar Grašo.

Godine 2001. Grašo je za Danijelu napisao pjesmu "Odavno, zauvijek" u kojoj je u prvom planu, kao i obično, nesretna ljubav.

"Bolujem od tebe dušo ja

Samoća prati me

Bolujem jer nisam ničija

Već dugo, dugo vrijeme.

Bolujem što za te nemam lijek,

Što nema te, a tvoja sam baš zauvijek", pisao je Grašo.

Na istoimenom albumu našla se i pjesma "To nije to", za koju je tekst ponovno napisao Grašo, a glavni motiv pjesme je - prijevara.

"To nije to, on me vara bez imalo stida

I sipa bol između ova četiri zida

To nije to, ja nemam

Kamen pod rebrima

Glava bježi, a srce zna

Došlo je vrijeme da

Kažem ti, odlazi od mene ti

Mira mi daj

Ova ljubav je siva

Ja sam najmanje kriva za kraj".

Pjesmu "Kruh i pašteta" napisao je Grašo davne 2005., iako bismo po stihovima vrlo lako mogli zaključiti da je pisana i 2021. godine.

"Na TV-u je kaos

svi za nešto se bore

svuda čuje se isto

sve nam je gore i gore

Samo mijenjaju se glave, rumene i zdrave

a iste su priče

ma za kruh i paštetu

uvijek nekako bit će

Zato ne slušam vise sve te šarene laži

stavljam TV na tiše, ekipa ceka na plaži

izdaleka se čuje stih od poznate stvari

ma ništa mi neće ovi dan pokvarit", napisao je Grašo, a otpjevala Danijela.

Da Grašin dio pjesama uistinu ima tužan prizvuk potvrđuju i ostale pjesme s albuma iz 2001. Primjerice, pjesma "Ja, ja, ja", koju je napisao Faruk Buljubašić Fayo ima izrazito veseo zvuk, baš kakav bismo očekivali od sretno zaljubljenog čovjeka.

"Da pred mene dodje seik najveci

Ni on ne bi mog'o da me usreci

Od svih blaga svijeta

Sto mi zivot dade

Nema mi od tebe vece nagrade

Ja, ja, ja, ja necu nikoga

Hocu samo tebe, tebe jednoga".

Prije 10 godina tadašnji su partneri izbacili i pjesmu "Živim da živim", koja je, proročanski, najavila Grašin i Danijelin kraj.

"Koliko treba suza,

Koliko treba boli,

Da s tobom više ništa nemam,

Ništa nemam ja, osim pozdrava.

Živim da živim,

A umrla bi' sutra.

Smijem se, ali

Plače sve iznutra.

Živim da živim

I putujem daleko,

Tamo gdje me

Čeka bolji ne'ko.

U kutu mog ormara,

Jedna je slika stara.

Na njoj smo nekad sretni bili.

Sretni ja i ti, bivša ljubavi", piše Grašo, a pjeva Danijela.

Bit će interesantno vidjeti koliko će Grašinih pjesama izvesti Danijela na ovotjednom zagrebačkom koncertu u klubu Mint.

Naime, simpatična Splićanka, nakon dvije godine, koliko je prošlo od njezinog velikog koncerta u Lisinskom, ove srijede, 15. prosinca, nastupit će u klubu Mint, u sklopu adventskih dana, gdje će publika, osim u Danijelinom nastupu, moći uživati i u vrhunskom gastronomskom doživljaju.

Mint svake srijede tijekom prosinca u sklopu adventskih dana zagrebačkoj publici priređuje posebne večeri uz nastupe najpoznatijih izvođača. Karte za Danijelin nastup mogu se nabaviti putem sustava Entrio.