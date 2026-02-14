Zevin šokirala publiku pa poslala snažnu poruku fanovima

Zevin (23), slovensko-hrvatska glazbenica, jedna od najvećih favoritkinja Dore 2026., šokirala je publiku i fanove kada nije prošla u finale natjecanja. Dan nakon ispadanja, oglasila se na društvenim mrežama s emotivnom i snažnom porukom.

Ponosna na svoj rad

Mlada glazbenica, pravim imenom Nives Cilenšek, zahvalila se svima na podršci tijekom natjecanja. Istaknula je kako je ponosna na svoj nastup, unatoč tome što nije osigurala prolazak u finale. "Uložili smo dva mjeseca intenzivnog rada, bez kalkuliranja i bez zadrške. I ne mogu vam opisati koliko sam ponosna na cijelu ekipu da smo donijeli fresh wave", napisala je Zevin.

Vizualno dojmljiv nastup

Njezin nastup s pjesmom My Mind bio je najgledaniji u drugom polufinalu, a pjesma i dalje uživa veliku popularnost na streaming servisima. Zevin sama režira svoje spotove i osmišljava koncepte nastupa, što je pokazalo njezinu potpunu kontrolu nad umjetničkim izrazom. Nastup je bio ispunjen neonskim bojama, avangardnom estetikom i kompleksnom koreografijom, što je odskakalo od većine drugih natjecatelja.

Suočavanje s kritikama

Iako je reakcija publike bila podijeljena, Zevin se nije povukla. U objavi je suptilno komentirala kritike, posebno one koje su se odnosile na vokalnu izvedbu. "Živimo u svijetu u kojem je u redu kada muškarac postavlja ton, ali kada to radi žena, onda imamo problem", poručila je, aludirajući na dvostruke standarde u glazbenoj industriji.

Zevin je poručila da neće odustati od svog jedinstvenog izričaja i da je ponosna na hrabrost da donese nešto potpuno novo na domaću scenu, bez obzira na konačni rezultat.

