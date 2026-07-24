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ZARUČENI? /

Zdravko Mamić objavio fotografiju s 27 godina mlađom Jelenom, prsten odmah privukao pažnju

Zdravko Mamić objavio fotografiju s 27 godina mlađom Jelenom, prsten odmah privukao pažnju
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Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL

Rijetka zajednička fotografija Zdravka Mamića i Jelene pokrenula je nova nagađanja

24.7.2026.
11:18
Hot.hr
Damir Hajdarbasic/PIXSELL
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Zdravko Mamić (67) iznenadio je pratitelje na Instagramu rijetkom zajedničkom fotografijom s partnericom Jelenom Planinić. Par je pozirao nasmijan u prirodi, a objava je odmah privukla pažnju, posebice zbog prstena na Jeleninoj ruci koji je mnoge naveo na pitanje znači li to da su se zaručili.

Iako se već godinama zna za njihovu vezu, Mamić i Jelena privatni život uglavnom čuvaju podalje od javnosti. Upravo zato svaka njihova zajednička fotografija izazove velik interes, a ova je posebno zaintrigirala pratitelje.

Zdravko Mamić objavio fotografiju s 27 godina mlađom Jelenom, prsten odmah privukao pažnju
Foto: Instagram Screenshot

Jelena Planinić, odnosno Bebić, dolazi iz Ljubuškog, a od Mamića je mlađa 27 godina. Njihova veza javno je potvrđena početkom 2023. godine, nakon što su mjesecima kružile glasine o novoj ljubavi nekadašnjeg prvog čovjeka Dinama.

Par danas živi u Bosni i Hercegovini, gdje su prema pisanju medija uredili zajednički dom u Mostaru, a osim ljubavi povezuje ih i poslovni odnos. Jelena se ranije spominjala u kontekstu njihovih zajedničkih ulaganja u solarnu energiju.

Svoj privatni život Jelena i dalje drži daleko od očiju javnosti, a njezin Instagram profil nije otvoren za javnost. Nedavno je svoje prezime Planinić, koje je nosila u braku, promijenila natrag u djevojačko Bebić, što su mnogi protumačili kao znak novog životnog poglavlja.

Zdravko Mamić objavio fotografiju s 27 godina mlađom Jelenom, prsten odmah privukao pažnju
Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL

Iako se rijetko pojavljuju u javnosti, posljednjih godina nekoliko su puta snimljeni zajedno - među ostalim na premijeri dokumentarnog filma o Vahidu Halilhodžiću u Sarajevu te na koncertu Lepe Brene na Jahorini.

Podsjetimo, Zdravko Mamić iza sebe ima dva braka. Iz prvog braka s Nadom Mamić (76) ima sina Marija (44), dok je u drugom braku s Marinom Mamić dobio kćeri Luciju i Ivu.

Zdravko MamićZdravko Mamić DjevojkaZarukeJelena Planinić
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