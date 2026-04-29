FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZDRAVLJE NA KOCKI /

Zbog tvrdoglavosti Rale opet završio u bolnici: Spasio ga njegov anđeo čuvar Ana

×
Foto: RTL Danas

Skladatelj Goran Rale Rtković ponovno je hospitaliziran, a kao i prošli put spasila ga je zaručnica Ana Nikolić

29.4.2026.
17:35
Hot.hr
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

Skladatelj Goran Rale Ratković (57) ponovno je završio u bolnici, ekskluzivno saznaje Kurir. Rale je nedavno imao operaciju srčanih zalisci koja je prošla uspješno i osjećao se dobro, no došlo je do komplikacija. Rale je sada na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

"Točno je. Nije riječ o pogrešci liječnika ili osoblja, nego o mojoj tvrdoglavosti. Mislio sam da mogu sve, ali očito ne mogu. I opet me Ana spasila jer me nije poslušala i pozvala je hitnu pomoć", skladatelj je ispričao Kuriru.

Goran je Kuriru kazao da je zadržan u bolnici, ali da se trenutačno osjeća odlično te je pohvalio institut u kojem se nalazi. 

'Natjerala ga je na pregled' 

Prethodni put kada je imao operaciju, bio je prisiljen otići na pregled. Naime, njegova zaručnica Ana Nikolić (47) primijetila je da Goranova situacija nije bezazlena i natjerala ga je na pregled. 

"Rekla mu je da se ne igra sa zdravljem i doslovno ga natjerala da naruči pregled. Da nije bilo nje, tko zna koliko bi još čekao", ispričao je Kuriru izvor blizak skladatelju.

Rale je danima imao simptome i vjerovao da je riječ o iscrpljenosti i sezonskom virusu, međutim, stanje se nije popravljalo, Goran je bio blijed, bezvoljan i otežano je disao, saznao je dotičan portal.

Goran Ratković RaleAna Nikolić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
