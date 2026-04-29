Zbog tvrdoglavosti Rale opet završio u bolnici: Spasio ga njegov anđeo čuvar Ana

Skladatelj Goran Rale Ratković (57) ponovno je završio u bolnici, ekskluzivno saznaje Kurir. Rale je nedavno imao operaciju srčanih zalisci koja je prošla uspješno i osjećao se dobro, no došlo je do komplikacija. Rale je sada na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

"Točno je. Nije riječ o pogrešci liječnika ili osoblja, nego o mojoj tvrdoglavosti. Mislio sam da mogu sve, ali očito ne mogu. I opet me Ana spasila jer me nije poslušala i pozvala je hitnu pomoć", skladatelj je ispričao Kuriru.

Goran je Kuriru kazao da je zadržan u bolnici, ali da se trenutačno osjeća odlično te je pohvalio institut u kojem se nalazi.

'Natjerala ga je na pregled'

Prethodni put kada je imao operaciju, bio je prisiljen otići na pregled. Naime, njegova zaručnica Ana Nikolić (47) primijetila je da Goranova situacija nije bezazlena i natjerala ga je na pregled.

"Rekla mu je da se ne igra sa zdravljem i doslovno ga natjerala da naruči pregled. Da nije bilo nje, tko zna koliko bi još čekao", ispričao je Kuriru izvor blizak skladatelju.

Rale je danima imao simptome i vjerovao da je riječ o iscrpljenosti i sezonskom virusu, međutim, stanje se nije popravljalo, Goran je bio blijed, bezvoljan i otežano je disao, saznao je dotičan portal.

POGLEDAJTE VIDEO: Škoda na Inicijativi triju mora: 'Postoji inicijativa koja će sve zemlje triju mora povezati željeznicom'