Rale operirao srce, a liječniku je otišao tek kada je bio natjeran: 'Da nije bilo nje...'

Skladatelj i partner Ane Nikolić (47), Goran Rale Ratković (57), operiran je zbog problema sa srčanim zaliscima, a medicinski tim je uspješno izveo zahvat koji je trajao nekoliko sati, doznaje Kurir.

Kako doznaju, operacija je prošla u najboljem redu i liječnici su zadovoljni ishodom. Obitelj i bliski prijatelji mogli su odahnuti nakon zahvata, a Rale se trenutačno nalazi pod stalnim nadzorom liječnika u postoperativnom oporavku.

Ratković je prije nekoliko dana došao na Institut, spreman na hospitalizaciju i operaciju srca. Na kraju su ga naknadno otpustili iz bolnice i morao je pričekati jer su mu se u međuvremenu pojavili drugi zdravstveni problemi zbog kojih je zahvat bio odgođen.

"Nisam dobro. Imao sam operaciju zuba i sve me boli. Nisam imao operaciju srca, dok to ne sredim. Sad sam kod kuće, moram odmarati", rekao je Rale tada za Blic.

Ana ga je natjerala da zakaže pregled

Rale je danima imao simptome i vjerovao da je riječ o iscrpljenosti i sezonskom virusu, međutim, stanje se nije popravljalo, saznao je Kurir.

Izvor blizak skladatelju rekao je dotičnom portalu da je Rale bio blijed, bezvoljan i stalno je govorio da otežano diše. Izvor je nadodao da je Ratković mislio da će proći samo od sebe, no nije pa je Ana inzistirala da ode liječniku.

"Rekla mu je da se ne igra zdravljem i praktički ga je natjerala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, tko zna koliko bi još čekao", rekao je izvor srpskom portalu.

Uoči ozbiljnog zahvata, pjevačica je ukratko poručila da je Raletu uvijek velika podrška i da će sve biti uredu što se tiče njegove operacije.

"Bit će sve okej, nije ništa drastično, uvijek sam mu podrška", ukratko je ispričala Ana.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski biskupi o odnosu Donalda Trumpa i Pape Lava XIV.