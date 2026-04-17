Ana Nikolić i Rale su se zaručili: Objava zaruka postala je viralna, a evo i zašto

Pjevačica Ana Nikolić (47) zaručila se za kompozitora Gorana Ratkovića Raleta (57), čime je, čini se, stavljena točka na burno razdoblje njihove veze koje je mjesecima intrigiralo javnost. Iako su iza njih brojni usponi i padovi, česte svađe, javna prozivanja i prekidi, par je sada pokazao da je njihova ljubav ipak izdržala sve izazove.

Foto: Instagram/screenshot

Vijest o zarukama dodatno je raznježila njihove obožavatelje, a Ana je na društvenim mrežama podijelila i snimke intimnog slavlja koje se odvilo u kući na Avali. Na objavljenim kadrovima vidi se da su oboje bili vidno raspoloženi i sretni, dok su emocije prštale na sve strane.

Zaručnički trenutak obilježili su zagrljaji, poljupci i vesela atmosfera, a slavlje su dodatno začinili čašama pjenušavog pića. Par nije skrivao oduševljenje, pa su tako nazdravljali uz bocu prosecco. No, zbog Anine objave ispod videosnimke, ove zaruke ubrzo su postale viralne na društvenim mrežama.

Foto: Instagram/screenshot

''Budući da je cijeli svijet pričao da sam se udala, a nisam, evo danas sam rekla ''da''. Ali od mog ''da'' do oltara put je dug, a sa Sraletom su svi putevi još duži. Tako da se ništa ne zna do samog kraja. Moje omiljeno piće – pijem prosecco i baš me briga. Uuu, kakva je vlaga ovdje, puno je ljepše ljeti. Što znače ove kantice u bazenu, to ne znam. Da bi neki mogli skočiti na glavu'', rekla je pjevačica.

Rale je ubrzo odgovorio na spomenutu objavu s kratkom porukom. ''Sa mnom putevi su kraći'', napisao je Rale.

