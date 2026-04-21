Zayn Malik nasrnuo na Louis Tomlinsona: 'Udarac mu je rasjekao glavu'

Bivši članovi grupe One Direction, Zayn Malik i Louis Tomlinson, našli su se u središtu ozbiljnog incidenta tijekom snimanja zajedničkog projekta, koji je na kraju – otkazan, piše The Sun.

Prema navodima stranih medija, sukob između nekada bliskih prijatelja eskalirao je tijekom snimanja trodijelnog road-trip serijala, koji je trebao prikazati njihovo ponovno povezivanje i razgovore o životu nakon globalne slave.

Fizički sukob pred svjedocima

Izvor tvrdi da je do najprije došlo do žestoke svađe, a onda je situacija izmaknula kontroli. Navodno je Malik iznio komentar o Louisovoj majci, koja je preminula 2016. godine nakon borbe s leukemijom.

“Zayn je počeo provocirati, a situacija se brzo pretvorila u svađu. Kada je spomenuo Louisovu majku, to je bio trenutak kada je sve krenulo nizbrdo”, tvrdi izvor.

Malik je potom fizički nasrnuo na Tomlinsona i udario ga u lice. Zbog prstenja koje je nosio, Louis je zadobio posjekotinu na glavi, a kasnije mu je dijagnosticiran i potres mozga. Nakon incidenta pružena mu je liječnička pomoć.

Prekinuta komunikacija i otkazivanje projekta

Izvori navode kako dvojica glazbenika navodno nisu razgovarala još od incidenta, a projekt je prošlog mjeseca službeno otkazan zbog sve manjih izgleda da će do toga doći.

Serija je bila zamišljena kao intiman uvid u njihove živote i iskustva nakon The X Factor slave, a postojala je i mogućnost da progovore o smrti bivšeg kolege Liam Payne, koji je 2024. godine tragično preminuo u Argentini.

Sukob koji vuče korijene iz prošlosti

Napetosti između Malika i Tomlinsona nisu novost. Njihov odnos bio je narušen još 2015. godine, nakon javne prepirke na društvenim mrežama, kada su razmijenili oštre poruke.

Malik je iste godine prvi napustio bend, tijekom turneje On The Road Again, navodeći kako želi živjeti život izvan reflektora.

Ipak, kasnije su zakopali ratne sjekire, a Tomlinson je nakon smrti svoje majke otkrio kako ga je upravo ona potaknula da se pomiri sa Zaynom.

“Rekla mi je da mu se moram javiti jer je život prekratak”, izjavio je tada.

Velika očekivanja – i još veće razočaranje

Projekt je bio visokobudžetan i izazvao je veliko zanimanje fanova, iako je od početka bilo jasno da Harry Styles i Niall Horan neće sudjelovati.

Unatoč velikim planovima i interesu publike, projekt nikada nije službeno predstavljen – a sada je, čini se, definitivno završio.

Predstavnici obojice glazbenika zasad se nisu oglasili o navodnom incidentu.

