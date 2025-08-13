Woody Harrelson podržao Gorana Višnjića i Zrinku Cvitešić u Dubrovniku

Američki glumac Woody Harrelson ponovno uživa u ljepotama Hrvatske, a ovoga puta posjetio je Dubrovnik kako bi podržao prijatelje i kolege iz svijeta filma. Harrelson se pojavio na hit-predstavi "Ekvinocijo" u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara, gdje je pozirao s direktoricom Igara Marijetom Radić Grabovac.

U publici je bodrio Zrinku Cvitešić i Gorana Višnjića, glavne zvijezde predstave, s kojima je surađivao u Hollywoodu. "Ekvinocijo" je proglašen najboljom predstavom protekle sezone, a ovog ljeta rasprodan je svaki nastup. Uz publiku koja ne krije oduševljenje, priznanja nisu izostala ni od struke – Krešimir Dolenčić osvojio je Nagradu hrvatskog glumišta za režiju, dok su Cvitešić i Višnjić ponijeli nagrade za najbolje glavne uloge. Zrinka je za ulogu Jele osvojila i Orlando te Zlatni studio za najbolju žensku ulogu.

Harrelson, poznat po filmovima poput "Narod protiv Larryja Flinta", već godinama ljeta provodi u Hrvatskoj. Lani je bio gost filmskog festivala 35mm Vis, gdje je prikazan upravo taj film koji mu je donio prvu nominaciju za Oscara. Prije tri ljeta, 2022. godine, uživao je na hrvatskoj obali u društvu tadašnjeg prijatelja, repera Diddyja, a na jahti im se tada pridružila i Zrinka Cvitešić.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako se susjedi bore s toplinskim valom. Prizori liječe dušu, a cijene za poželjeti