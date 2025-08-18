Viktorijina anđelica zabrinula obožavatelje objavom iz bolnice: 'Već dugo se borim...'

Mađarska manekenka Barbara Palvin (31) završila je u bolnici. Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija iz bolničke sobe i objasnila što joj se dogodilo.

„Već godinama se borim s problemima tijekom menstruacije – umorom, jakim bolovima, obilnim i neredovitim krvarenjem te neprospavanim noćima na podu kupaonice. Mislila sam da je to jednostavno normalno za mene“, napisala je Barbara. Dodala je da je mislila kako bi endometriozu već otkrila na redovnim ginekološkim pregledima, no ispostavilo se da se bolest ne može dijagnosticirati običnim pregledom. „Tri mjeseca nakon toga završila sam na operaciji. Nakon operacije menstruacija je bila lakša i napokon razumijem razliku“, objasnila je.

Barbara je dala i savjet ženama koje imaju slične simptome: „Ako sumnjate na endometriozu, provjerite to. Meni je to puno pomoglo. Rana dijagnoza i liječenje vrlo su važni kako bi se spriječile dugoročne komplikacije. Sada sam svjesnija svog tijela i spremna reagirati brzo ako bude potrebno. Protekla tri mjeseca iskoristila sam za odmor i potpuni oporavak, a sada se veselim povratku poslu.“

Poharala modne piste

Barbara je poznata mađarska manekenka i glumica. Karijeru je započela kao tinejdžerica i brzo postala uspješna na modnim pistama, postala ambasadorica prestižnih beauty kuća te jedna od rijetkih koja je postala Victoria’s Secret Angel.

Uz poslovne uspjehe, u medijima se često piše i o njezinoj vezi sa suprugom Dylanom Sprouseom (33), bivšom dječjom zvijezdom s kojim se udala 2023. godine u rodnoj Mađarskoj.

