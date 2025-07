Uskoro 17. izdanje Riječkih stepenica: Događaj koji nadilazi samu modnu reviju

Pred kraj ljeta, centar grada Rijeka će ponovno postati pozornica za najvažnije modno događanje u Hrvatskoj – 17. izdanje Riječkih stepenica. Ova modna manifestacija s tradicijom dugom gotovo dva desetljeća održat će se na prepoznatljivoj lokaciji na kamenim stubama pored Grand hotela Bonavia, pretvarajući središte grada u glamuroznu modnu pistu na otvorenom... 17.Riječke stepenice ove godine predstavljaju 17 istaknutih dizajnera i brendova iz cijele Hrvatske, koji će predstaviti svoje kolekcije: Miau Couture, Boutique Rival design, Irena Anđelić Devčić, Selin boutique, Zepter Hyperlight eyewear, Freedom concept store, La Tramp, Luzar by Marina Sičić Oštarić, GiVa design, Grei, Hitomo by Christian Mršić, Bernny by Bernard Krtalić, Riječanka art, Bea design, Calico Mood.

Poseban naglasak bit će na mladim dizajnerima, održivoj modi i inovativnim tehnologijama u tekstilu. Na 17. Riječkim stepenicama sudjeluju također učenici Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka čime ova manifestacija iznova potvrđuje kako je i važna razvojna platforma za nove generacije modnih stručnjaka. Svoje kolekcije prikazat će i 16 članova Sekcije tekstila i kože Udruženja obrtnika Rijeka u suradnji s drugim Udruženjima; Code by BOTUN, ELA obrt za krojačke usluge, DOR JAN FELT, LILIUM, D'IMAGE, STOPICA, VD ART, DAJANA, Butik RIVAL design, FRANCOS JEWELRY, Mali atelje TT, REDI CRAFTS, RIJEČANKA ART, Krojački salon ELLA, NATURE INSPIRED, OK DESIGN. Za šminku će biti zadužene vizažistice Paola Peček, Patrizia Jaklin i Greta Karamarko powered by JN beauty službeni make-up, dok će frizure stilizirati članice Ceha frizera, kozmetičara i pedikera Udruženja obrtnika Rijeka odnosno frizerski obrti: "Chic", ‘’Freeze’’, "Simpa" i ‘’ Studio Elita’.

Foto: Press

Foto: Press

Cilj Riječkih stepenica nadilazi samu modnu reviju...

Riječ je o događaju koji aktivno potiče poduzetništvo, promiče hrvatski dizajn, te značajno doprinosi turističkoj ponudi na Kvarneru. U očima domaćih, stranih gostiju i investitora regija se profilira kao otvorena i moderna te spremna za ulaganja u kreativne industrije, turizam i održivi razvoj.

Kao dodatnu vrijednost, manifestacija promiče i zeleni pristup modi – kroz upotrebu recikliranih materijala, ekoloških boja i kolekcija inspiriranih hrvatskom kulturnom i prirodnom baštinom. Neki od dosadašnjih projekata uključivali su kolekcije s motivima paške i lepoglavske čipke, kao i održive modne linije. Riječke stepenice osnažuju žene poduzetnice, mlade dizajnere i učenike, omogućujući im pristup tržištu bez velikih ulaganja, uz podršku mentora iz industrije te priliku za stvaranje poslovnih kontakata Uspješna kombinacija mode, poduzetništva, razvoja i održivosti čini Riječke stepenice jedinstvenim projektom u Hrvatskoj i šire. Rijeka ovim događajem ne samo da potvrđuje svoju kulturnu i turističku prepoznatljivost, već i gradi temelje za dugoročni gospodarski rast, inovacije i razvoj lokalne zajednice.

Foto: Press

"Riječke stepenice već sedamnaestu godinu potvrđuju da moda može biti snažan pokretač razvoja. Naša misija nije samo predstavljanje dizajnerskih kolekcija – želimo osnažiti hrvatski dizajn, otvoriti vrata mladim kreativcima i povezati poduzetništvo, obrtništvo, obrazovanje i kulturu. Posebno nas veseli suradnja s učenicima i mladim dizajnerima, kojima pružamo stvarnu priliku da se predstave javnosti bez većih početnih ulaganja, kao i uključivanje žena poduzetnica. Riječke stepenice su i gospodarski značajne – doprinosimo vidljivosti brendova i prodajnom aspektu te povećanju turističke ponude. Posebno nam je važno njegovanje održivih vrijednosti – podržavamo kolekcije izrađene od recikliranih i prirodnih materijala, pametne 3D tehnologije, baštinske elemente poput čipke i morskih motiva. Naša snaga je u povezivanju – kreativnih i poslovnih sektora, obrazovanja i tržišta rada, tradicije i inovacija. Riječke stepenice su dokaz da kada se zajednica ujedini, rezultat je događaj s nacionalnim dosegom, međunarodnim potencijalom i stvarnim, dugoročnim učinkom’’, izjavila je direktorica Riječkih stepenica, Ivana Delač.

Foto: Press

Foto: Press

Manifestacija je već prepoznata kao jedno od najposjećenijih događaja na Kvarneru, s osamdesetak sudionika programa te iznimnim medijskim interesom. Program se prenosi uživo na televiziji Kanal Ri, a tijekom večeri publika može vidjeti poznate osobe iz sportskog, kulturnog i društvenog života, koje se javljaju u pauzama između modnih revija iz dr.Vivian estetic’s kornera s terase Dante. Nakon modnih revija bit će upriličen after party u omiljenom riječkom okupljalištu Azura lounge & eat clubu. Realizaciju 17.Riječkih stepenica omogućili su Grad Rijeka, Turistička zajednica grada Rijeke, Jadran hoteli i GHB, Jadran galenski laboratorij, dr. Vivian estetic’s medicine, Jana nails, ATI, Zepter Hrvatska, Adriatic osiguranje, RB auto, Old pilots i DBoki sound and light uz podršku medijskih partnera.

Ne propustite 17. Riječke stepenice, u petak 29. kolovoza u 20.30 sati, dođite na jedinstvenu večer kada se Rijeka ponovno pretvara u glamuroznu fashion metropolu, a moda postaje sredstvo povezivanja, napretka i inspiracije.