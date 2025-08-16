Umjetnost koja prelazi granice? Povezivali su je sa sotonizmom, a o ovim skandalima priča se i danas

Madonna, ikona pop glazbe, danas slavi 67. rođendan, a njezina nevjerojatna karijera obilježena je nebrojenim hitovima, modnim izričajem i kontroverznim trenucima. Tijekom više od četiri desetljeća na glazbenoj sceni, Madonna nije samo pomicala granice glazbe, već i normi društva, često izazivajući reakcije, kritike, ali i duboko poštovanje. Iako je njeno ime sinonim za uspjeh i inovaciju, njeni postupci, izjave i nastupi nisu uvijek bili bez kontroverzi.

Like a Prayer" i okultne simbolike

Najpoznatiji trenutak koji je doveo do optužbi za sotonizam bio je spot za pjesmu Like a Prayer. U njemu Madonna koristi religijske simbole, poput križeva, svetaca i Isusa, a najkontroverznija scena bila je ona u kojoj poljubi crnog Isusa. Mnogi su tvrdili da su pjesma i spot pokušaj njezinog sotonističkog obreda, a katoličke organizacije su je osudile zbog "kulturološke uvrede".

"Rebel Heart" i sotonistički rituali

U spotu za pjesmu Ghosttown, Madonna se pojavljuje s okultnim simbolima, poput pentagrama na njezinom rukavu, a niz drugih vizualnih simbola u njenim spotovima s albuma Rebel Heart uključuju slike anđela, demoniziranih figura... Za mnoge obožavatelje, to je bila jasna aluzija na sotonizam, dok su drugi smatrali da je riječ o umjetničkoj slobodi.

Nasilje u braku s Seanom Pennom

Njezin turbulentni brak s glumcem Seanom Pennom obilježen je navodima o fizičkom nasilju.

Madonna je bila podložna optužbama da je bila zlostavljana tijekom braka, dok je Penn bio prijavljen za fizičke napade na nju. Tijekom suđenja, Madonna je izjavila da je bio ''ljubomoran'' i agresivan.

"Like a Virgin" i seksualna revolucija

U trenutku izlaska singla "Like a Virgin" 1984. godine, Madonna je izazvala veliku pomutnju svojom otvorenom seksualnošću. Glazbeni spot i njezin imidž iz tih dana stvorili su brojne naslove, a pjesma je postala simbol seksualne slobode.

Odlazak u Malawi

Madonna je 2006. godine usvojila dvoje djece iz Malawija, što je izazvalo brojne kontroverze zbog njezinih postupaka u procesu usvajanja, uključujući optužbe da nije slijedila zakonske procedure i da je koristila svoju slavnu poziciju.

Knjiga Sex i okultne reference

Madonna je u knjizi Sex iz 1992. godine uvela brojne provokativne i okultne slike. U jednoj od scena, ona je prikazana u seksualnom okruženju s elementima rituala, što je za mnoge bilo previše provokativno. Korištenje okultnih simbola, poput crnih mačaka i svijeća, potaknulo je nagađanja da je ona zapravo promovirala sotonizam, iako nikada nije izjavila da je to njezina stvarna vjera.

Neuspjeh filma "Swept Away"

Film Swept Away iz 2002. godine, kojeg je Madonna producirala i igrala u njemu glavnu ulogu, bio je jedan od najvećih poslovnih neuspjeha u njenoj karijeri. Film nije samo propao na blagajnama, nego je i kritički doživio potpuni debakl.

Ljubav s 36 godina mlađim plesačem

Veliku pozornost javnosti izazvala je veza s Ahlamalikom Williamsom, plesačem koji je čak 36 godina mlađi od Madonne. Ahlamalik je postao poznat u svijetu zabave zahvaljujući svom angažmanu kao plesač na Madonninim koncertima, a veza je izazvala medijsku pažnju zbog velike razlike u godinama.

Odnosi s kolegama

Madonna je više puta imala javne konflikte s članovima svog tima, a jedan od najpoznatijih bio je razdor s plesačima tijekom njezine Sticky & Sweet turneje, kada je navodno došlo do nesuglasica u pogledu njezinih zahtjeva i opisa njezinog radnog okruženja. Zaposlenici su tvrdili da je ambijent bio stresan i da je bila izuzetno zahtjevna u pogledu svojih očekivanja.

Odbacivanje starenja

Madonna je često bila kritizirana zbog toga što je previše, kako kažu, očajnički pokušavala zadržati mladenački izgled. Neki su smatrali da njezina opterećenost izgledom zapravo negativno utječe na njezinu sliku i imidž, a njezine estetske promjene dovodile su do nagađanja da nije u stanju prihvatiti proces starenja.

