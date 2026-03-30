Udaje se kći boksačke legende: Venezuela (16) slavila djevojačku večer uz 300 ljudi

Venezuela Fury, najstarija kći boksačke legende Tysona Furyja (37) i njegove supruge Paris (36), sa samo 16 godina organizirala je ekstravagantnu djevojačku večer koja je privukla veliku medijsku pozornost. Buduća mladenka, koja će se uskoro udati za 17-godišnjeg boksača Nou Pricea, proslavila je u velikom stilu s obitelji i prijateljima, pokazavši da obitelj Fury ne štedi kada su u pitanju važni životni događaji.

Zlatna proslava s kraljevskim detaljima

Proslava za tristotinjak uzvanika održana je u nogometnom klubu Morecambe, nedaleko od obiteljskog imanja Furyjevih. Venezuela je za svoju veliku noć odabrala glamurozan kraljevski stil. Na crveni tepih stigla je u upečatljivoj metalik zlatnoj haljini princeza kroja, a izgled je upotpunila tijarom i velom. Cijeli događaj odisao je luksuzom, od ulaza ukrašenog bijelim cvijećem i zlatnim balonima, do velikog svjetlećeg natpisa "BRIDE" pored blještavog plesnog podija.

Gosti su se mogli posluživati s raskošnog švedskog stola, a poseban hit bio je štand s vaflima koji su se posluživali s raznim slatkim dodacima poput jagoda, čokolade i Biscoff keksa. Za dobru atmosferu bio je zadužen DJ, a večer je bila ispunjena karaokama i zabavnim igrama. Cijeli događaj pratila je i snimateljska ekipa Netflixa, koja priprema emisiju o nadolazećem vjenčanju mlade nasljednice.

Kako je i sama uzbuđeno izjavila, Venezuela s nestrpljenjem iščekuje novu životnu ulogu. "Jedva čekam. Stvarno se veselim bračnom životu. Vrlo sam sretna i uzbuđena", povjerila se za The Daily Mail.

Ponosna majka Paris: 'Brinem se za sebe kad ona ode'

Najveća podrška Venezueli bila je njezina majka Paris, koja je blistala u elegantnoj zlatnoj haljini visokog proreza. Paris, koja se za Tysona udala s 18 godina, u potpunosti podržava odluku svoje kćeri, ističući da su rani brakovi dio njihove tradicije. Ipak, priznala je da je pomalo zatečena brzinom odrastanja svoje najstarije kćeri.

"Nisam se osjećala dovoljno starom za ovo, ali Venezuela je presretna. Njih dvoje su u svom malom balonu. A i ja sam se udala s 18", izjavila je Paris.

Otkrila je i da je Tyson trenutno na pripremama u Tajlandu te da ona i Venezuela zajedno brinu o ostalih šestero djece, opisujući njihov odnos kao "su-roditeljstvo". Priznala je i strah od trenutka kada će Venezuela napustiti obiteljski dom. "Osjećat ću se kao da sam izgubila ruku. Teško će me to pogoditi. Znam da će ona biti dobro i da će započeti uzbudljiv novi život. Zapravo, brinem se za sebe."

Vjenčanje uskoro, ali bez žurbe s djecom

Par se zaručio prošlog listopada, kada je Noah zaprosio Venezuelu na proslavi njezinog 16. rođendana. Iako točan datum vjenčanja još nije potvrđen, obitelj je otkrila da neće dugo čekati. Venezuela je dala naslutiti kakvu ceremoniju planiraju. "Mislimo da će biti prilično malo, ali svima drugima će se činiti kao najveće vjenčanje na svijetu jer smo svi mi jako ekstravagantni", rekla je.

Iako podržava brak, Paris se nada da će mladi par prvo uživati u zajedničkom životu i putovanjima prije nego što se odluče na djecu. "Mislim da neću biti mentalno spremna za ulogu bake, čak ni za nekoliko godina. Vidjet ćemo", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Procesije s maslinovim grančicama diljem Hrvatske: Posebno svečano u zagrebačkoj katedrali