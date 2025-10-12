Oglasila se supruga Tysona Furyja nakon zaruka kćeri (16): 'Kod nas su te stvari dio tradicije'

Paris Fury (35) supruga je svjetski poznatog boksača Tysona Furyja (37), a za The Mirror je otvoreno progovorila o zarukama svoje najstarije kćeri Venezuele (16). Njezina kći Venezuela je nedavno napunila 16 godina te se zaručila s dečkom Noahom Priceom, također boksačem, tijekom proslave rođendana prošlog mjeseca, a vijest o njihovim zarukama ubrzo je podijelila mišljenja javnosti.

Foto: Profimedia

Paris je sada po prvi put otvoreno progovorila o cijeloj situaciji, priznavši da je kćeri savjetovala da pričeka s tako velikom odlukom, ali da Venezuela nije imali želju čekati sa zarukama.

''Jesam, poticala sam je da pričeka koliko god može, ali ona je bila odlučna. Zna što želi i stoji iza toga", rekla je Paris u razgovoru za britanski The Mirror, istaknuvši da joj nije lako gledati kako javnost komentira privatne odluke njezine obitelji.

Paris Fury: 'Te stvari su dio tradicije'

Dodala je kako takve odluke, iako nekome možda djeluju prerano, nisu izvan okvira njihovih obiteljskih vrijednosti.

''Znam da je mlada, ali kod nas su te stvari dio tradicije i obiteljskog načina života. I ja sam bila zaručena za Tysona sa 17 godina, tako da razlika nije velika", rekla je Paris.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Paris i Tyson upoznali su se još kao tinejdžeri. Njemu je tada bilo 17 godina, a Paris 15 godina. Ponovno su se povezali na proslavi njezinog 16. rođendana. Vjenčali su se 2008. godine u Doncasteru kada je Paris imala 19, a Tyson 21 godinu i od tada su zajedno prošli sve uspone i padove boksačke karijere i obiteljskog života.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Zagrebačko sveučilište najbolje u Europi: Ovo još nikome na razini akademskog sporta nije uspjelo