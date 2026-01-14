Trumpova zvijezda na stazi slavnih išarana uvredama! Fotografija je postala viralna

Donald Trump (79), bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i nekadašnja reality TV zvijezda, našao se u središtu nove internetske rasprave nakon što je na njegovoj zvijezdi na Holivudskoj stazi slavnih osvanuo niz uvredljivih riječi. Fotografija sporne zvijezde brzo se proširila društvenim mrežama i postala viralna.

Što se vidi na fotografiji

Na snimci zvijezde na pločniku vidljive su četiri napisane riječi – „terorist“, „pedofil“, „izdajnik“ i „tiranin“ – koje su netko ispisao iznad i oko imena Donalda Trumpa. Fotografija koju dijele korisnici interneta stekla je veliku pažnju, a objava jednog korisnika na Redditu skupila je više od 109 tisuća lajkova i reakcija.

Tko je autor snimke

Sliku je na Redditu objavio korisnik koji se predstavlja kao Chris, a koji je rekao za Newsweek da je fotografiju snimio 8. siječnja tijekom posjeta Holivudskoj stazi slavnih. Chris tvrdi kako se činilo da su na zvijezdi ranije bile vidljive i druge poruke i crteži koje su pokušali izbrisati, uključujući izblijedjelu riječ „umri“.

Kritike i motivi iza ispisa

Chris se opisao kao kritičar Trumpove administracije i dodao da smatra kako je motiv za ovakvo ispisivanje poruka „prilično očit“ s obzirom na političke i društvene kontroverze koje okružuju Trumpa i njegove političke odluke, uključujući teme poput imigracijske politike ICE‑a i drugih tema o kojima se posljednjih mjeseci intenzivno govori na društvenim mrežama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ostaje li vandalizam vidljiv

Iako su neki korisnici pretpostavili da bi natpisi mogli biti uklonjeni u međuvremenu, video objavljen na TikToku prikazuje da su sve četiri uvredljive riječi i dalje vidljive na zvijezdi više dana nakon snimanja originalne fotografije.

POGLEDAJTE VIDEO:Sjajnu formu testiraju Grci: Barakude imaju prvu 'meč-loptu' za polufinale