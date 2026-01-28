FREEMAIL
UŽAS /

Uoči gostovanja u Italiji izbodena dva navijača engleskog kluba

Uoči gostovanja u Italiji izbodena dva navijača engleskog kluba
Foto: Eliano Imperato/afp/profimedia

Napulj ima dugu povijest napada na gostujuće navijače tijekom europskih natjecanja.

28.1.2026.
10:44
Stravične vijesti dolaze nam iz Italije. Dva navijača Chelseaja navodno su noćas izbodena u Napulju uoči njihove utakmice Lige prvaka između Chelseaja i Napolija koja će se igrati večeras.

Kako prenosi TheSun, Chelsea je pozvao navijače koji putuju u Italiju da budu “izuzetno oprezni” nakon što su navijači Chelseaja hitno prevezeni u bolnicu tijekom noći. Svjedoci tvrde da su navijači napadnuti dok su hodali prema lokalnom pubu, dok jedan od uključenih navijača kaže kako je njegov prijatelj izboden nakon što ga je navodno progonilo 25 napuljskih ultrasa.

Napulj ima dugu povijest napada na gostujuće navijače tijekom europskih natjecanja. U listopadu su navijači Napolija i Sportinga iz Lisabona potukli i bacali stolice jedni na druge u velikom sukobu prije njihove utakmice Lige prvaka, dok se u ožujku 2023. ponovno dogodio incident kada je uoči susreta s Eintracht Frankfurtom uhićeno pet navijača Napolija nakon što su dva policajca ozlijeđena. Tada su zapaljena vozila, a jedan njemački navijač je izboden dok je još osam ljudi ranjeno.

Navijači Napolija nisu mirni ni na gostovanjima. Primjerice, u listopadu je nizozemska policija uhitila 230 navijača tog talijanskog kluba kako bi spriječila nerede, a 2021. se slična situacija dogodila i u Engleskoj, gdje je policija uhitila osmoricu navijača nakon tučnjave u Leicesteru.

NapoliChelseaLiga PrvakaNavijačiNasiljeNavijačko Nasilje
Uoči gostovanja u Italiji izbodena dva navijača engleskog kluba