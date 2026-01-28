Bivši HDZ-ov gradonačelnik se nagodio sa sudom: Jedan dan zatvora mu zamijenili za dva sata rada

Optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku danas je donijelo presudu temeljem sporazuma izmedju Josipa Šarića i USKOK-a, potvrdio nam je Šarićev odvjetnik Fran Olujić.

Prema presudi, Josip Šarić osuđen je na 11 mjeseci zatvora, ali se kazna zamjenjuje radom za opće dobro na slobodi tako da se jedan dan zatvora mijenja s dva sata rada.

Također mu je izrečena sporedna novčana kazna u iznosu od 10.000 eura te je obvezan vratiti štetu Gradu Otoku u visini 26.500 eura, od čega je 7.000 eura već uplatio prije sjednice optužnog vijeca.

Olujić je komentirao da su situacije, u kojima se sklapa nagodba, najbrži način da se riješi postupak.

"Na ovaj je način sebi i svojoj obitelji uštedio nekoliko godina živaca", rekao nam je Olujić.

Peglao službenu karticu

Josip Šarić je HDZ-ovac koji je uhićen prije dvije godine, nedugo nakon što je podnio ostavku na mjesto saborskog zastupnika i gradonačelnika. Upravo zbog toga se sumnjalo da je imao informacije o svom uhićenju.

Bio je optužen da je od siječnja 2015. do prosinca 2023. nezakonito trošio novac iz proračuna u privatne svrhe, čime je počinjena šteta za Grad Otok od 26.500 eura. Time si je plaćao troškove putovanja, smještaja i drugih usluga, kao i razne druge troškove. Osim toga je, stoji u optužnici, podmirenje privatnih troškova službenom karticom omogućio i članovima svoje obitelji i drugim osobama.

