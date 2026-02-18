Od prozivki do zagrljaja: Bivši 'neprijatelji' Dore planiraju duet?

Iza pozornice Dore ponovno su se susreli stari rivali – i to uz osmijeh. Frontmen benda Ogenj, Tomislav Mihac Kovačić, na društvenim je mrežama objavio fotografiju s prošlogodišnjim pobjednikom Dore Markom Bošnjakom.

“DORA 2026. iza kulisa. Nego, DUET s MARKOM il’ colabb s Cold Snapom?! Ono kaj je sigurno je da @knkizec.let3 mixa i daje čaroliji da ju čujete”, napisao je uz objavu i zaintrigirao pratitelje.

Podsjetimo, na Dori prošle godine Ogenj je završio drugi, iako su prema glasovima publike bili prvi. Presudio je žiri, koji je više bodova dao Marku Bošnjaku. Upravo je ta razlika u glasovima tada podigla prašinu na domaćoj sceni – dio fanova bio je uvjeren da je pobjeda trebala pripasti Ognju, a ne Marku.

Uslijedile su tenzije. Tako je Bošnjak u jednom trenutku bocnuo bend zbog, kako je tvrdio, slabije posjećenosti njihovih nastupa, dok je Kovačić nakon polufinala Eurosonga, u kojem hrvatski predstavnik nije izborio finale, odlučio uzvratiti.

“A nezn... nakon prospavane noći i dalje nezn kj bi rekel na fčeronji nastup, i kak da čoveka utješim...”, napisao je tada uz video u kojem je dodao: “I, jeste gledali Eurosong polufinale? Je grdo. Marko, znam da ti nije lako, bilo je i nama još više, ali izdržali smo nekako... Moj savjet ti je... Rekao bih ti – izdrži muški, ali da ne uvrijedim opet nekoga...”

Objava zajedničke fotografije sada daje naslutiti da su strasti ipak splasnule ili barem da su glazbenici spremni okrenuti novu stranicu. Hoće li publika uskoro slušati njihov duet ili je riječ samo o dobro tempiranom PR potezu, ostaje za vidjeti.

