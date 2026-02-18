Eksplozija u trgovini pirotehike ubila 12 ljudi, pojavile se prve snimke s mjesta užasa

Dvanaest ljudi poginulo je u srijedu u eksploziji i požaru u trgovini pirotehnike u kineskoj provinciji Hubei, objavila je državna televizija CCTV.

Uzrok eksplozije još se istražuje.

Eksplozije povezane s pirotehnikom nisu rijetkost u Kini gdje su petarde uobičajene i nasumce se bacaju tijekom proslava kao što je Nova lunarna godina koja je počela u utorak.

#Breaking 🚨 #UPDATE Hubei province in #China shows heavy smoke billowing from a firecracker store after an explosion tears through the building. At least 12 people have been killed in the explosion, according to authorities. pic.twitter.com/lqcn5Izyyp — BreakinNewz (@BreakinNewz01) February 18, 2026

U eksploziji u tvornici pirotehnike u susjednoj provinciji Hunan poginulo je u lipnju prošle godine devetero i ozlijeđeno 26 ljudi.

Neki kineski gradovi zabranili su pirotehniku radi sigurnosti i zaštite okoliša, ali se mjera smatra kontroverznom u zemlji u kojoj se vjeruje da petarde tjeraju zle duhove.

