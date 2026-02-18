Novak Đoković uživa u idili: Srpski tenisač pokazao kako puni baterije na svom raskošnom imanju

Najbolji srpski tenisač svih vremena, Novak Đoković, ponovno je iznenadio svoje pratitelje na Instagramu, no ovoga puta ne fotografijama s terena, već objavom koja ga prikazuje u sasvim opuštenom izdanju. Nakon turbulentnog početka 2026. godine, Đoković je pokazao kako puni baterije u luksuznom ambijentu svog imanja na Kosmaju, planini u srcu Šumadije, udaljenoj 60 kilometara od Beograda.

U galeriji vidimo 38-godišnjeg Đokovića u ležernom izdanju, a sve je popraćeno jednostavnim, ali znakovitim opisom: "Zimski blues".

Iako unutrašnjost doma ostaje privatna, pogled kroz prozor daje naslutiti o kakvom je okruženju riječ. Vjeruje se da su fotografije snimljene na njegovom imanju na planini Kosmaj u Srbiji, koje je nedavno opisao kao svoju "oazu mira". Riječ je o posjedu koji se prostire na nekoliko hektara, a čija se arhitektura, s dominantnom upotrebom kamena i drva, savršeno uklapa u šumoviti krajolik.

Okružena voćnjacima i vrtovima, vila pruža potpunu privatnost i doista predstavlja idealno utočište za punjenje baterija prije nastavka sezone.

Luksuznu vilu nedaleko od Beograda Novak i njegova supruga Jelena Đoković kupili su 2020. godine kao nekretninu kojoj posebnu vrijednost daje i veliko zeleno imanje na kojem su smješteni voćnjaci i povrtnjaci. Obitelj Đoković i inače voli provoditi vrijeme u prirodi, što svakako utječe i na kvalitetu života njihove djece, sina Stefana i kćeri Tare.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali ovu ljudsku stranu teniske legende, a komentari ispod objave ispunjeni su porukama podrške, srcima i simbolom koze (GOAT), kojim aludiraju na njegov status najvećeg svih vremena.

