Tri dana prije svadbe rekla ne, a danas kaže da ovom triku iz kuhinje – tajna ljepote Julije Roberts

Julia Roberts, jedna od najprepoznatljivijih glumica svijeta i holivudska ikona bezvremenskog osmijeha, danas ima 57 godina i i dalje izgleda gotovo jednako kao u svojim najvećim filmskim hitovima poput Zgodne žene ili Notting Hilla.

Dok mnoge njezine kolegice pribjegavaju botoksu i skupim tretmanima, Julia je ostala vjerna jednostavnosti i prirodnom izgledu. Njezina tajna nije u filterima ni estetskoj medicini, nego u malim ritualima koje prakticira svakodnevno i u stavu prema životu.

Foto: Instagram

Sama ističe da osmijeh i unutarnji osjećaj zadovoljstva čine puno više za ljepotu nego bilo koja skupa krema. Za njegu se oslanja na kokosovo ulje, koje koristi za skidanje šminke, njegu lica i ruku, pa čak i zanoktica. Kreme sa zaštitnim faktorom obavezne su u njezinoj rutini, a piling lica najčešće napravi sama, i to od obične zobene kaše.

Kada je riječ o šminki, najčešće bira jednostavan i prirodan izgled – malo maskare, korektor i njezin zaštitni znak, ruž u boji bobičastog voća. Prepoznatljivu bakrenu kosu rijetko fenira, radije je pusti da se osuši prirodno, a za dodatni sjaj koristi masku od avokada. U hladnijim mjesecima voli posegnuti za kultnim balzamom Weleda Skin Food, a kao mali ritual opuštanja ponekad si priušti pedikuru s morskom soli i lavandom.

Foto: Instagram

Ipak, Julia često ponavlja da joj najbolji „beauty tretman“ nije u kupaonici, nego u životu. Šetnje s djecom, vrijeme bez obaveza i iskreni smijeh ono su što je održava svježom i sretnom. Upravo taj opušteni stav i autentičnost ono su što je čini posebnom i što svi pokušavaju kopirati. Julia ne pokušava izgledati mlađe, nego ponosno nosi svoje godine, a njezina lakoća i šarm ključ su njezine privlačnosti.

Foto: Instagram

Osim ljepote, Julia je uvijek intrigirala javnost i svojim privatnim životom. U devedesetima je otkazala vjenčanje s Kieferom Sutherlandom svega tri dana prije ceremonije, a nedugo nakon toga udala se za country pjevača Lylea Lovetta, no brak je potrajao tek dvije godine.

Pravu ljubav pronašla je tek kasnije, na snimanju filma gdje je upoznala snimatelja Dannyja Modera. Njih dvoje vjenčali su se 2002. i već više od dva desetljeća žive skladan obiteljski život s troje djece, što je u svijetu Hollywooda prava rijetkost.

Foto:

Dakle, ako tražite recept njezine vječne ljepote, on je zapravo vrlo jednostavan: malo kokosovog ulja, pokoja kap balzama, prirodni ruž i, ono najvažnije, osmijeh koji ne silazi s lica.

POGLEDAJTE VIDEO: VELEBIT POGINULA+ TON

