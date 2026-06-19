Tragičan kraj života omiljenog glumca: Poginuo u požaru kuće zajedno sa suprugom

Glumac Paul Avery, najpoznatiji po dugogodišnjoj ulozi u seriji 'All My Children', preminuo je zajedno sa suprugom Sheilom Avery nakon požara koji je izbio u njihovoj kući u Blairstownu u američkoj saveznoj državi New Jersey. Imao je 81 godinu.

Prema izvještajima lokalnih medija požar je izbio u ranim jutarnjim satima utorka, 16. lipnja, u obiteljskoj kući na Mohican Roadu. Policija New Jerseyja zaprimila je dojavu o požaru s mogućim osobama zarobljenima unutar objekta.

Kada su vatrogasci stigli na mjesto događaja, kuća je već bila u plamenu. Ubrzo su ušli u objekt te pronašli dvije osobe u kritičnom stanju. Paul i Sheila Avery pronađeni su bez svijesti te su im odmah pružene mjere oživljavanja, no oboje su preminuli nedugo nakon što su izvučeni iz kuće.

Uzrok izbijanja vatre zasad još nije utvrđen i nalazi se pod istragom. Smrt roditelja potvrdila je njihova kći Kyle Avery u objavi na Facebooku.

"Shrvana sam što moram podijeliti da su naši roditelji, Paul i Sheila Garry Avery, preminuli rano jutros“, napisala je. „Jako smo ih voljeli i oni su jako voljeli nas, i nitko nikada nije morao sumnjati u to. Zahvalni smo vatrogasnoj službi Blairstowna na njihovim naporima.“

Avery je svoju glumačku karijeru započeo 1970-ih godina, a tijekom desetljeća radio je na televiziji, filmu i u oglašavanju. Pojavio se kao televizijski snimatelj u filmu Superman iz 1978. godine, a najveću prepoznatljivost stekao je ulogom Hughieja, barmena u Foxy’s baru, u kultnoj sapunici 'All My Children'.

U seriji je ostao čak 12 godina, a prema podacima Soap Opera Digest, pojavio se i u više od 300 reklama.

Osim glume, Avery je bio aktivan i u novinarstvu te lokalnoj zajednici. Obnašao je funkciju izvršnog urednika lokalnih novina Ridge View Echo, a bio je i veteran američkih oružanih snaga te pilot.

Njegovi kolege iz zajednice istaknuli su koliko je bio svestrana i jedinstvena osoba.

"Nazvao bih Paula najzanimljivijim čovjekom na svijetu, jer to je doista bio, s obzirom na sve što je radio – gluma, padobranstvo, sudjelovanje u Vijetnamskom ratu, pokretanje novina“, rekao je jedan zaposlenik Ridge View Echoa.

Dodao je i da će njegov odlazak ostaviti veliku prazninu u zajednici.

"Njegova smrt ostavit će stvarnu prazninu u ovoj zajednici, ne samo u Blairstownu nego i u okolnim mjestima. S vremenom ćemo još više osjetiti koliko će nedostajati.“