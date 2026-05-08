Tomo i Ana nazvali mame i rekli im 'volim te': Reakcije su nasmijale sve

Uoči Majčinog dana koji se slavi u nedjelju, voditelji i urednici RTL-a Danas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić Boljat, odlučili su napraviti simpatičan eksperiment – nazvati svoje mame i jednostavno im reći: “Volim te!”

Razgovori su brzo postali pravi hit jer majke očito nisu očekivale da će ih djeca usred bijela dana nazvati i odmah “u glavu” izjaviti im ljubav.

Tomina mama: 'Koliko je sati?'

Tomina mama ostala je potpuno zbunjena nakon sinovog emotivnog poziva pa ga je odmah upitala: “Hvala... a što je bilo?”

Kad joj je objasnio da joj je samo htio reći koliko je voli, ona mu je, još uvijek pomalo iznenađena, odgovorila: “Izvrsno! I ja tebe volim...”

Tomo joj je tada otkrio kako snimaju sadržaj za društvene mreže te da je htio vidjeti njezinu reakciju i čuti nešto lijepo od nje. Dok je slušala objašnjenje, nakratko je zašutjela upitala: “A iznenadila sam se... Koliko je sati?”

Voditelj se na to našalio kako je uvijek pravo vrijeme za reći “volim te”, a zatim je i gledateljima poručio: “Nazovite svoju majku, probudite je ako treba i recite joj da je volite.”

Njegova mama na kraju je priznala da ju je cijela situacija baš razveselila. “Da, izvrsno, čak se smijem. Baš mi je lijepo”, rekla je, prije nego što se Tomo pozdravio uz: “Ajde, bok, čujemo se”

Anina mama: 'Sve vaš obožavam'

Ni razgovor Ana Brdarić Boljat s mamom nije prošao ništa manje zabavno.

Čim se javila, dočekalo ju je Anino: “Mama, volim te”, nakon čega je odmah uslijedilo kratko i zbunjeno: “Zašto?”

Kad je čula da se radi o snimanju za društvene mreže, Anina mama potpuno se opustila i poručila: “Volim tebe, volim tvoju djecu, obožavam vas! Da vas ne obožavam, ne bih vas imala!” – pa veselo završila razgovor.

Na kraju je i Ana poslala jednostavnu poruku svima: “Nazovite i vi svoju mamu i recite joj nešto lijepo.”

