Ana Brdarić Boljat nakon pauze se vraća na male ekrane: 'Dnevna soba postala je mala teretana'

Brojne gledatelje RTL-a Danas posebno će razveseliti vijesti da se u utroak na male ekrane vraća urednica i voditeljica Ana Brdarić Boljat. Nakon više od tri mjeseca odsustva radi ozljede koju je zadobila na skijanju, Brdarić Boljat vraća se u dobro poznat studio među kolege na čiji je rad baš ponosna.

Za Net.hr otkrila je kakva ju je točno "sportska ozljeda" udaljila od radnog mjesta, ali i kako je provela dane oporavka koji je započeo u Austriji te se nastavio po povratku u Hrvatsku.

Vraćate se na RTL nakon više od tri mjeseca odsustva. Kakvi su vam osjećaji?

Podijeljeni. Veselim se izazovima koji me čekaju, a vraćam se s puno više iskustva. Više od 90 dana imala sam priliku boriti se na način na koji još nisam iskusila - protiv same sebe. I nisam bila sama - imala sam prekrasne ljude koji su me pratili. Prvenstveno obitelj i prijatelje, a onda i divne osobe koje sam upoznala putem. Svi oni bili su mi oslonac u oporavku.

Na Instagramu ste otkrili da ste na skijanju doživjeli nezgodu koja vam je pomrsila životnu rutinu. Možete li podijeliti što se točno dogodilo?

Čovjek sam sebe precijeni vrlo lako. Zadnji dan, zadnji sat obiteljskog skijanja i moj vjerojatno zadnji spust niz planinu zapamtit ću zauvijek. Trenutak slabosti, krive procjene i završila sam s potpunom rupturom prednjeg križnog ligamenta. Onima koji skijaju sve je jasno kada kažem - skija se u trenutku pada nije otkopčala. Čim sam pala znala sam da nije dobro. Na svu sreću dobro uigrana ekipa spasitelja na skijalištu pomogla mi je da se spustim u podnožje planine do prve pomoći.

Sve se dogodilo na skijanju u Austriji. Kakvo vam je iskustvo s austrijskim liječnicima?

A nisam ni prva ni zadnja kojoj se to dogodilo, čim sam došla sve im je bilo jasno. Obrada kratka, vrlo profesionalan odnos, a cifra na kraju pozamašna uz preporuku za dodatne preglede po povratku u Hrvatsku. Na sreću imala sam putno osiguranje.

Kako je izgledao oporavak po povratku u Hrvatsku i što vas još čeka?

Kao za inat vratili smo se kada je Zagreb okovao snijeg i led, bolnice su bile pune, čekanje unedogled,....Iako su mi naši vrhunski liječnici za sportske ozljede rekli da mi ne preostaje ništa nego rekonstrukcija ligamenta ja sam se odlučila nekonvencionalnim metodama doći do ozdravljenja. Nisam sportaš, a volim izazove... i tu počinje borba. Prvo koga odabrati da bude stručna pomoć, na koju se metodu odlučiti, koji si rok zadati za oporavak. Kao i sve kod mene u životu - kada nešto odlučim i kada krenem tim putem vrata se sama otvaraju. Uz jedan poziv stekla sam prijateljicu do kraja života koja me ponovno podigla na noge. Bilo je tu suza i smijeha i veliko životno iskustvo. Biljana Radić - hvala ti, kao i prekrasnom timu na odjelu za fizikalnu KB Dubrava. No, tu nije kraj - iako na nogama, daleko sam od uspona barem na Sljeme (kojemu se toliko veselim). Zato uz posao nastavljam rehabilitaciju i to uz, gledateljima Života na vagi poznatog gostujućeg trenera Ivana Miličevića.

Ozljeda vas je natjerala da usporite tempo: Kako ste kratili dane oporavka?

Usporila sam tempo samo zato što sam bila prisiljena ostati doma, ali imala sam obveza - ojačati tijelo i vježbati tri puta na dan. Odlazak na posao sam zamijenila tatamijem i biciklom, a dnevna soba postala nam je mala teretana. Bilo je to izazovno vrijeme i za moje kolege, pa sam njihov rad redovito pratila. Svaki dan točno u 19 sati uz RTL Danas završavao je i moj radni dan, ali ne na ekranu već uz njega i nakon svake emisije bila sam baš ponosna na naš tim sa zagrebačke Trešnjevke.

Na Instagramu ste napisali kako tražite preporuku za dobru knjigu ili seriju - možete li podijeliti neke preporuke?

Knjiga Gabora Matéa "Kad tijelo kaže ne" svakako je moj prvi izbor u ovom poglavlju mog života.

