One su najvažnije žene u njegovom životu: Evo kako izgledaju sestre Cristiana Ronalda

One su najvažnije žene u njegovom životu: Evo kako izgledaju sestre Cristiana Ronalda
Foto: Courtesy of Jacob & Co/Mega/The Mega Agency/Profimedia

U seriji od pet fotografija, Ronaldo je podijelio intimne trenutke sa svojom obitelji, pokazujući tko čini njegov stup podrške

8.3.2026.
21:00
Hot.hr
Courtesy of Jacob & Co/Mega/The Mega Agency/Profimedia
Jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Cristiano Ronaldo (41), ponovno je pokazao svoju privatnu, obiteljsku stranu. Dok se trenutno nalazi u Španjolskoj na intenzivnoj rehabilitaciji zbog ozljede zadnje lože, 41-godišnji Portugalac iskoristio je Međunarodni dan žena kako bi odao počast najvažnijim ženama koje ga okružuju, dirnuvši time svojih više od 660 milijuna pratitelja na Instagramu.

 

Jako blizak sa starijim sestrama

U seriji od pet fotografija, Ronaldo je podijelio intimne trenutke sa svojom obitelji, pokazujući tko čini njegov stup podrške. Na slikama se mogu vidjeti njegova dugogodišnja partnerica Georgina Rodríguez, njihove kćeri, njegova majka Dolores Aveiro te sestre Elma (50) i Katia (46).

Objava odiše toplinom i ljubavlju, a Ronaldo je uz nju napisao emotivnu poruku: "Okružen snažnim ženama! Gio, moje kćeri, moja majka i moje sestre... Zahvalan sam vam svaki dan. Sretan Dan žena!". Fotografije prikazuju opuštene trenutke, od zajedničkog poziranja s majkom i sestrama do obiteljske proslave s kćerima.

Reakcije obožavatelja bile su trenutačne i pozitivne, s tisućama komentara podrške i čestitki koji su preplavili objavu u samo nekoliko sati, potvrđujući njegov status ne samo sportske, već i obiteljske ikone.

One su najvažnije žene u njegovom životu: Evo kako izgledaju sestre Cristiana Ronalda
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

 

Obitelj mu je na prvom mjestu

Cristiano Ronaldo ovom je gestom još jednom potvrdio kako su mu obitelj i žene u njegovom životu najveći oslonac. Objava nije samo čestitka, već i podsjetnik na ljudsku stranu globalne sportske ikone, koja čak i u trenucima osobnih izazova pronalazi vrijeme za iskazivanje zahvalnosti onima koji su mu najvažniji.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Stotine ljudi na ulicama Splita: 'Nije normalno da se u 2026. još borimo za prava žena'

Cristiano RonaldoMeđunarodni Dan žena
