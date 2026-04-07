Tko je WAGsica koju su napali nakon poraza Italije? Talijanska ljepotica na meti uvreda

Supruga talijanskog nogometaša Alessandra Bastonija, Camilla Bresciani, našla se na meti žestokih napada na društvenim mrežama nakon šokantnog poraza Italije i isključenja njezina supruga u ključnoj utakmici. Zbog vala uvreda i negativnih komentara, par je bio prisiljen ograničiti komentiranje na svojim profilima, dopuštajući ga samo najbližima, kako bi zaštitili svoju obitelj i privatnost.