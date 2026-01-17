Mario Šoštarić već 15 godina ljubi lijepu Slovenku: Zbog njega je morala podnijeti veliku žrtvu

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je nastup na Europskom prvenstvu u Malmou pobjedom protiv Gruzije u 1. kolu skupine E, rezultatom 32:29. Iako je pobjeda na kraju zabilježena, sama utakmica bila je napeta, a najboljim igračem utakmice proglašen je Mario Šoštarić (33).

Riječ je o rukometašu rođenom u Sloveniji, a roditelji su mu iz okolice Slunja. Osam godina bio je član slovenske reprezentacije, a za Hrvatsku je debitirao 2023. godine. Jedan od značajnijih uspjeha ostvario je na Europskom prvenstvu 2024. godine u Mannheimu, gdje je dao važan doprinos pobjedi Hrvatske protiv Španjolske.

Na terenu je učinkovit, samouvjeren i u odličnoj formi, dok je izvan rukometnog parketa miran, staložen i posvećen obitelji.

U sretnom braku sa Slovenkom

Mario je u sretnom braku s Tjašom Herlah već 15 godina, a zajedno imaju dvoje djece – kćerkicu Avu, rođenu 2018., i sina Finna, rođenog 2021. godine.

Za razliku od mnogih suigrača koji drže obitelj podalje od društvenih mreža, Mario nerijetko objavljuje fotografije sa suprugom i djecom te ističe kako mu oni predstavljaju najveću podršku i vjetar u leđa na prvenstvima.

No, život profesionalnog rukometaša nosi i izazove. Mario je u razgovoru za RTL priznao da se njegova supruga morala odreći dijela svoje karijere zbog njegove sportske egzistencije.

"Supruga je magistrica farmacije, no ovdje ne radi. Jednostavno jezik je pretežak, ona propušta neku svoju karijeru zbog mene. I djeca su se morala naviknuti na život u tuđoj zemlji, koju su sad normalno prihvatili za svoju", otkrio je rukometaš koji već deset godina nastupa u mađarskom Szegedu.

Uprkos izazovima, Šoštarić uspijeva balansirati profesionalni i privatni život, a njegovi navijači nadaju se da će njegova sjajna forma na Euru pomoći Hrvatskoj u daljnjem natjecanju.

