Zanosna Španjolka osvojila je Mbappéovu pažnju: Tko je Ester Expósito?

Kylian Mbappé (27) ponovno je u središtu nogometne pozornice. Francuski kapetan predvodi reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2026., gdje još jednom potvrđuje status jednog od najboljih igrača svoje generacije. Nakon što je osvojio naslov svjetskog prvaka 2018. godine, Mbappé danas predvodi novu generaciju Francuske, a njegove igre na velikom turniru ponovno pune naslovnice - ovaj put ne samo zbog nogometa, već i zbog privatnog života.

Upravo se uz ime francuske nogometne zvijezde posljednjih dana počelo povezivati i ime Ester Expósito (26), jedne od najpoznatijih mladih glumica u Španjolskoj. Iako ni Mbappé ni Expósito nisu potvrdili da su u vezi, nekoliko su puta viđeni zajedno. Nova nagađanja potaknule su fotografije s Ibize, na kojima su zabilježeni tijekom zajedničkog odmora na jahti.

Od Madrida do svjetske slave

Ester Expósito već je godinama poznato ime milijunima obožavatelja diljem svijeta. Španjolska glumica status međunarodne zvijezde stekla je puno prije glasina o ljubavnoj vezi s francuskim nogometašem, zahvaljujući ulozi koja ju je lansirala među najveće mlade zvijezde Netflixa.

Rođena 26. siječnja 2000. godine u Madridu, Ester je od najranije dobi pokazivala interes za glumu i kazalište. Tijekom tinejdžerskih godina osvajala je priznanja na kazališnim natjecanjima u Madridu, a prve televizijske uloge ostvarila je u serijama 'Centro Médico' i 'Vis a Vis'.

Pravi preokret u njezinoj karijeri dogodio se 2018. godine kada je dobila ulogu Carle Rosón u Netflixovoj tinejdžerskoj drami "Élite". Serija je postala jedan od najvećih hitova platforme, a Ester je zahvaljujući ulozi bogate, samouvjerene i misteriozne Carle osvojila publiku diljem svijeta.

Foto: Manuel Fernandez-Valdes/Netflix/Everett/Profimedia

Glumački put nastavila je graditi izvan "Élitea"

Uspjeh serije "Élite" otvorio joj je vrata međunarodnoj sceni, nastavila je raditi na različitim filmskim i televizijskim projektima te pokazivati da želi izaći iz okvira jedne uloge. Pojavila se u Netflixovoj miniseriji "Someone Has to Die", drami smještenoj u konzervativnu Španjolsku 1950-ih godina, kao i u seriji "Veneno".

Glumila je i u filmovima "When Angels Sleep", "Your Son" i obiteljskoj komediji "You Keep the Kids!", dok je jednu od zahtjevnijih uloga ostvarila u hororu "Venus". Posljednjih godina gledatelji su je mogli pratiti i u Netflixovoj pustolovnoj seriji "Bandidos", gdje glumi članicu skupine lovaca na blago, a 2025. godine pojavila se u drami "El talento", u kojoj igra mladu violončelisticu.

Foto: maximon/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Jedna od najpopularnijih Španjolki na društvenim mrežama

Osim glume, Ester Expósito veliku popularnost stekla je i na društvenim mrežama. Njezine fotografije, modna izdanja i privatne trenutke redovito gledaju milijuna pratitelja, a danas je jedna od najpraćenijih španjolskih glumica svoje generacije.

Redovito privlači pažnju svojim modnim izdanjima, a pojavljuje se i na prestižnim događanjima poput pariškog Tjedna mode. Surađivala je s brojnim luksuznim brendovima poput Yves Saint Laurent Beautyja, Dolce & Gabbane i Bvlgari-ja, dok njezine modne kombinacije često završavaju u fokusu modnih medija, čime je dodatno učvrstila status zvijezde koja spaja svijet filma, mode i društvenih mreža.

Privatni život često pod povećalom javnosti

Kao i mnoge mlade zvijezde, Ester se često nalazila u središtu interesa zbog svog privatnog života. Prije povezivanja s Mbappéom, njezino ime povezivalo se s nekoliko poznatih osoba, među kojima je bio i glumac Alejandro Speitzer. Krajem 2019. godine započeli su vezu a upoznali su se tijekom snimanja miniserije "Someone Has to Die". Njihova veza završila je u lipnju 2021. godine.

Nakon veze s Alejandrom Speitzerom, Ester Expósito povezivali su i s urugvajskim glumcem Nicolásom Furtadom. Njihova bliskost privukla je pažnju javnosti nakon što su se pojavile zajedničke fotografije iz Madrida, no njihov odnos nije dugo potrajao.

Tijekom 2025. godine njezino se ime povezivalo i s francuskim glumcem Hugom Diegom Garcíjom, nakon što su viđeni zajedno u Madridu. Ipak, Expósito svoj privatni život uglavnom nastoji držati podalje od javnosti, pa detalji o njezinim vezama često ostaju predmet nagađanja.

Foto: AEDT/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Nepotvrđena veza

Glasine o navodnoj vezi Ester Expósito i Kyliana Mbappéa posljednjih mjeseci sve su glasnije. Njihova zajednička pojavljivanja i fotografije koje su se pojavile u javnosti potaknule su brojna nagađanja. Ipak, ni španjolska glumica ni francuski nogometaš zasad nisu službeno potvrdili da su u vezi.

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