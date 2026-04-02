Ljubav ju je dovela u Hrvatsku: Tko je samozatajna supruga jednog od najbogatijih Hrvata?

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srijedu navečer vladala je posebna atmosfera tijekom nastupa karizmatičnog Al Bana, koji je zagrebačkoj publici donio svoje bezvremenske hitove.

Među publikom su se posebno isticali njegovi najbliži i najposebniji gosti - kći Cristel Carrisi, njezin suprug, poduzetnik Davor Lukšić, te njihova djeca.

Bila je to jedna od rijetkih prilika da se u javnosti vidi ovaj poznati par, koji svoj privatni život godinama uspješno čuva daleko od medija i javnosti, unatoč velikom interesu istih.