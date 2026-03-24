SKROZ DRUGAČKIJI LIK

Tko je bio Chuck Norris u privatnom životu? Njegova kći otkrila nepoznatu stranu legende

Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Velikan američkih akcijskih filmova preminuo je u 86. godini života 19. ožujka, a njegova kći Danilee sada je objavila dosad neviđene fotografije iz njihovog obiteljskog albuma

24.3.2026.
9:51
"Mislim da tuga nije dovoljno dobra riječ da opiše emocije kroz koje moja obitelj i ja trenutno prolazimo", napisala je 24-godišnja Danilee Norris, kći nedavno preminulog glumca Chucka Norrisa, u emotivnoj objavi na Instagramu objavivši galeriju obiteljskih fotografija.

Dok svijet gleda na lik i djelo Chucka Norrisa kao na glumca i majstora borilačkih vještina, njegova kći sada je pokazala tko je Norris bio u svom privatnom životu.

Foto: FREDERIC BROWN/AFP/Profimedia

"Moj tata je bio moj zaštitnik. Od trenutka kada sam se rodila i čim me uzeo u naručje, bila sam njegova mala djevojčica. To je nešto što bih uvijek priznavala čak i kada sam bila prevelika da bih je pravilno držala u naručju", napisala je Danilee opisavši ga kao oca koji je činio da se osjeća kao njegova "mala djevojčica", čak i kad je odrasla.

Foto: Tony Michaels/Roth Stock/Capital pictures/Profimedia

Također, u objavi je istaknula s koliko je ljubavi odrastala: "Moj tata je toliko duboko volio i brinuo se za svaku osobu u svom životu s toliko nježnosti. Možda ima ratnički izgled, ali njegovo srce je bilo toliko puno ljubavi i toliko sam zahvalna što su mi on i moja mama to prenijeli."

24-godišnja Danilee rođena je u braku Chucka Norrisa s Genom O'Kelley. Te 2001. godine Norris i O'Kelley dočekali su blizance, kći Danilee i sina Dakotu. Blizanci su krenuli očevim stopama ljubitelja borilačkih vještina pa su oboje nositelji crnog pojasa petog stupnja, čime su dosegli majstorsku razinu.

Uz blizance, Norris ima još dvoje djece, sinove Mikea i Erica koje je dobio u tridesetogodišnjem braku s Dianne Holechek.

