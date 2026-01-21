TikTokerica 'Bačvica' o velikoj promjeni: 'Dugo smo zajedno, započeli smo novu etapu života'

Katarina Bačurin (24), poznatija pod nadimkom 'Bačvica', prepoznatljivo je lice domaće TikTok scene. Publiku je osvojila duhovitim skečevima i likovima poput Male Gaserke, Sebastijana i Marka, a sada je, za Net.hr, otkrila i kako izgleda nova životna etapa – preseljenje iz obiteljske kuće u stan sa svojim dečkom.

Katarina, preseljenje u novi stan je uvijek veliki korak. Kako se osjećate sada kada više ne snimate iz svoje sobe, koja je svima vrlo poznata kao pozadina u vašim videima?

Još se uvijek nisam naviknula jer je sve jako svježe i novo. Osjećam se kao da sam na nekom izletu i da ću se kad-tad vratiti „doma“. Moja stara soba mi je posebno draga jer je

ondje, krajem 2019., započela cijela moja priča s TikTok-om i snimanjem za društvene mreže, ali spremna sam za nove početke. Ljudi su me pitali hoću li i dalje snimati svoje likove koje inače glumim – naravno da hoću, Sebastijanova košulja i odjeća Male Gaserke i Marka su spakirani i preselili su se sa mnom.

Foto: Instagram

Koliko dugo ste vi i vaš dečko u vezi, i što vas je motiviralo da se preselite tek sada? Je li to bila logična sljedeća faza vašeg zajedničkog života ili je nešto konkretno utjecalo na tu odluku?

Moj dečko i ja smo zajedno od srednje škole, već više od sedam godina. Oboje smo završili fakultete, imamo svoje poslove i logičan sljedeći korak nam je bio da se zajedno preselimo i započnemo novu etapu života. Često se ljudi začude kad čuju da imam dečka jer ga ne pokazujem na društvenim mrežama (osim tu i tamo koje fotke), ali on ne voli biti ispred kamera. Unatoč tome, voli mi pomoći sa snimanjem kad mi zatreba i oduvijek mi je velika podrška u mojem radu na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Koje su prednosti a koje mane života u kući i života u stanu? Možete li usporediti?

Život u stanu mi je nešto potpuno novo jer sam navikla na veliko dvorište i prirodu budući da sam živjela na selu. Dok sam živjela u kući, svaki dan sam odlazila u šetnje uz potok ili u šumu jer imam psa, a sad mi je okruženje ipak malo drugačije. U kući sam živjela s roditeljima, dok smo sad dečko i ja sami, pa je i to promjena. Uz to, veći životni prostor i privatnost su svakako prednosti kuće. S druge strane, sad imam priliku stvarati svoju malu oazu s dečkom i uživati u puno više sadržaja koje grad nudi. Ja sam jedno od one djece koje se cijelu srednju i faks mučilo s prijevozom – uvijek sam morala čekati autobus ili ići autom (što je bilo rjeđe budući da tad nisam imala svoj auto). Sad ne moram razmišljati o prijevozu i udaljena sam svega nekoliko minuta hoda od svih bitnijih sadržaja koji mi trebaju.

Kako promjena prostora utječe na vašu kreativnost i način na koji snimate? Jeste li morali prilagoditi stil snimanja zbog novog okruženja?

Još uvijek nisam snimala ništa u stanu, dala sam si malo vremena dok ne preselimo sve stvari u potpunosti i prestanemo se spoticati o hrpe kutija koje odlažemo posvud. Vjerujem da ću morati malo pripaziti kad snimam jer ipak živim u zgradi u kojoj me ostali susjedi mogu čuti. Kod kuće su moji roditelji već navikli na moje snimanje i nije im smetalo vikanje, smijanje, pjevanje, ponavljanje jedne te iste scene sto puta i definitivno im je postalo normalno ušetati u moju sobu i vidjeti da imam nacrtane brkove. Ja sam inače noćna ptica i kreativnost me često udari kasno navečer, ali sad ću možda morati pripaziti na ton glasa ili pričekati sa snimanjem do idućeg dana.

Foto: Instagram

Kakvi su bili najveći izazovi, ali i koje prednosti preseljenja?

Sigurna sam da nikome nije lako promijeniti svoje okruženje u potpunosti, pogotovo kad su živjeli na istome mjestu posljednjih 20 i plus godina. Međutim, nisam odselila daleko i 15 minuta autom me dijeli od mojih roditelja, kućnih ljubimaca i prirode. Često si razmišljam kako je naporno razmišljati što ćeš jesti svaki dan i slično, a to je jedna od razlika kad živiš s roditeljima jer, iako sam i tamo kuhala sama, nisam morala o tome razmišljati baš svaki dan. Sad je puno veća odgovornost na meni, ali isto tako i određena sloboda, tako da sve ima svoje prednosti i izazove. Proces selidbe bih svakako opisala kao bittersweet.

Foto: Instagram

Kao javna osoba, koliko vješto morate skrivati gdje točno boravite? Jeste li ikad imali kakva kucanja na vrata, neugodne posjete obožavatelja ili što slično?

Imala sam situacije kad su neki moji pratitelji saznali gdje živim pa su ostavljali komentare ispod mojih videa o tome koja je moja adresa, kako mi izgleda kuća i slično – takve sam komentare odmah brisala. Također sam imala situacije kad su mi dolazili na dvorište, a jednom prilikom kad sam išla kod dečka, prepoznali su me na cesti u mojem autu, pratili ga i došli njemu na dvorište te se htjeli fotografirati sa mnom. To smo napravili i zamolila sam ih da ne dolaze više na dvorište jer ondje uopće ne živim ja već dečko sa svojom obitelji. Za manje od 10 minuta su došli opet i usput doveli sa sobom još djece. Obično to budu djeca iz osnovne škole, koja ponekad ne razumiju određene granice koje bi se trebale poštivati. Kad god su došli na moje ili nečije tuđe dvorište i tražili me, uvijek sam im pristojno objasnila kako ne živim ondje sama te da nije u redu hodati po nečijem dvorištu i da će biti drugih prilika da me sretnu. Nekad čak na društvenim mrežama ili kad me sretnu uživo dobijem pitanje gdje točno živim, na što naravno ne odgovaram jer želim svoju privatnost.

