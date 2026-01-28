Od retrogradnog Merkura do pomrčine: Astrolozi upozoravaju na žestoku veljaču, evo što nas čeka

Pripremite se, jer veljača 2026. godine neće biti samo još jedan mjesec u kalendaru. Prema astrološkim prognozama, pred nama je razdoblje koje se opisuje kao prava "kozmička oluja", intenzivan period u kojem se sudaraju energije koje nas istovremeno guraju naprijed i vuku unatrag.

Na nebu će se odigrati rijetka kombinacija događaja: početak prve ovogodišnje sezone pomrčina i prvi retrogradni Merkur, sve to začinjeno ulaskom moćnog Saturna u novi znak.

Ova astrološka mješavina stvara osjećaj vožnje s jednom nogom na gasu, a drugom na kočnici, donoseći nepredvidivost, emocionalni intenzitet i sudbinske preokrete.

Početak sezone pomrčina: Vrata u novo doba

Središnji događaj mjeseca događa se 17. veljače, kada nas očekuje prstenasta pomrčina Sunca u znaku Vodenjaka. Pomrčine su oduvijek smatrane kozmičkim katalizatorima promjena, trenucima koji ubrzavaju našu sudbinu i donose neočekivane početke ili završetke.

Budući da se ova odvija u Vodenjaku, znaku inovacija, tehnologije, društvenih pokreta i kolektivne svijesti, njezin utjecaj bit će usmjeren upravo na ta područja.

Možemo očekivati iznenadne prodore u tehnologiji, ali i potrese u našim društvenim krugovima i online zajednicama. Dodatnu nepredvidivost donosi napeti aspekt s Uranom, vladarom Vodenjaka, što pojačava energiju radikalnih promjena i oslobađanja od starih obrazaca.

Ova solarna pomrčina otvara takozvani "portal pomrčina", razdoblje između nje i potpune pomrčine Mjeseca koja slijedi trećeg ožujka. Vrijeme unutar portala smatra se posebno fluidnim, gdje se događaji odvijaju ubrzano, a odluke donesene tada često imaju dugoročne i neizbježne posljedice.

Zanimljivo je da se pomrčina poklapa i s Kineskom novom godinom, čime započinje godina Vatrenog Konja, simbol dinamičnosti, strasti i nezaustavljive energije.

Foto: Shutterstock

Sudar s retrogradnim Merkurom

Kao da energija pomrčina nije dovoljna, samo devet dana kasnije, 26. veljače, Merkur kreće u svoj prvi retrogradni hod u godini, i to u osjetljivom i intuitivnom znaku Riba.

Merkur, planet komunikacije, logike, putovanja i tehnologije, kada se kreće unatrag, tradicionalno donosi nesporazume, kašnjenja, kvarove i potrebu za revizijom. No, retrogradni Merkur u vodenom znaku Riba ima specifičnu težinu. Umjesto čisto tehničkih problema, izazovi će biti obojeni emocijama.

Logika ustupa mjesto intuiciji, granice postaju nejasne, a komunikacija postaje zbunjujuća i podložna krivim interpretacijama. Očekuje se porast neizgovorenih očekivanja i odluka donesenih pod utjecajem osjećaja, a ne razuma.

Njegov utjecaj, kroz takozvanu "sjenku", počet će se osjećati već oko 11. veljače, postupno unoseći konfuziju u dane koji prethode pomrčini.

Foto: Shutterstock

Zašto je ova kombinacija toliko kaotična?

Upravo u sudaru ovih dviju moćnih, ali suprotstavljenih sila leži razlog zašto astrolozi veljaču 2026. opisuju kao kaotičnu. Energija pomrčina gura nas naprijed, zahtijevajući brze odluke i prilagodbu na nove okolnosti.

Ona je poput snažnog vjetra u leđa koji nas tjera da napustimo zonu komfora. Istovremeno, retrogradni Merkur u Ribama djeluje kao gusta magla, usporavajući sve, zamagljujući činjenice i tjerajući nas da se okrenemo unutra, preispitamo prošlost i osluškujemo intuiciju.

Ovaj kozmički paradoks stvara ogroman unutarnji pritisak. Osjećat ćemo hitnost da djelujemo, ali nećemo imati sve potrebne informacije.

Događaji će se odvijati filmskom brzinom, dok će naša sposobnost jasnog razmišljanja i komuniciranja biti smanjena. To je savršen recept za ishitrene poteze, emocionalne reakcije i odluke zbog kojih bismo kasnije mogli zažaliti.

Dodatnu težinu cijelom razdoblju daje i prelazak Saturna, planeta discipline i strukture, u znak Ovna 13. veljače. Ovaj tranzit, koji se događa jednom u gotovo trideset godina, označava početak novog ciklusa u kojem se od nas traži da preuzmemo odgovornost, pokažemo hrabrost i izgradimo nešto novo na čvrstim temeljima.

Pritisak da djelujemo zrelo i odgovorno bit će pojačan, što dodatno komplicira ionako zbunjujuću situaciju.

Kako se snaći u kozmičkoj oluji?

Ovo nije vrijeme za forsiranje, već za svjesnu prilagodbu. Astrolozi savjetuju da umjesto pokretanja velikih novih projekata, potpisivanja važnih ugovora ili kupovine skupe tehnologije, energiju usmjerimo na preispitivanje i dovršavanje započetog.

Ključ je u fleksibilnosti. Umjesto da se borite protiv struje, dopustite si da usporite i osluškujete. Ovo je idealno vrijeme za duboku introspekciju, vođenje dnevnika snova i jačanje veze s vlastitom intuicijom.

Aktivno slušanje u razgovorima bit će važnije od pokušaja da se pod svaku cijenu dokaže tko je u pravu.