FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVA SITNICA /

Nicola Peltz od imućnog oca dobiva mjesečni 'džeparac' od milijun dolara

Nicola Peltz od imućnog oca dobiva mjesečni 'džeparac' od milijun dolara
×
Foto: Planet Photos/planet/profimedia

Najstariji sin Beckhamovih već više od godinu dana živi sa suprugom Nicolom u hollywoodskoj vili vrijednoj 11 milijuna funti

28.1.2026.
21:10
Hot.hr
Planet Photos/planet/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Navodno supruga Brooklyna Beckhama, Nicola Peltz (31), prima čak milijun dolara mjesečnog 'džeparca' od svog oca milijardera Nelsona Peltza. Ovaj zapanjujući mjesečni iznos u kontrastu s financijskom potporom koju, prema navodima, njezin suprug dobiva od svojih roditelja, Davida i Victorije Beckham.

Bogati protiv bogatijih

Iako ime Nelsona Peltza nije toliko prisutno u pop-kulturi kao prezime Beckham, njegovo bogatstvo daleko nadmašuje bogatstvo njegove svojte. Naime, poslovni magnat navodno raspolaže imovinom vrijednom oko 1,6 milijardi dolara, dok se bogatstvo Davida i Victorije Beckham procjenjuje na 680 milijuna dolara, piše Daily Mail. 

Novinarka Marina Hyde u podcastu "The Rest Is Entertainment" izjavila je kako Beckhamovi sinu financijski pomažu, ali s jasnim granicama: „Koliko čujem, Beckhamovi Brooklynu daju dosta novca, ali ne sulude iznose. Imaju želju da stane na vlastite noge i postane neovisan”, rekla je Hyde. Dodala je i kako je, prema njezinim informacijima, Nelson Peltz navodno izjavio: „Svojoj kćeri dajem milijun dolara mjesečno.” Hyde je istaknula i kako Beckhamovi nisu očekivali da će upravo njihova djeca biti ta koja će potpisivati predbračne ugovore: vjerovali su da će situacija biti obrnuta.

Nicola Peltz od imućnog oca dobiva mjesečni 'džeparac' od milijun dolara
Foto: Jon Kopaloff/getty Images/profimedia

Najstariji sin Beckhamovih već više od godinu dana živi sa suprugom Nicolom u hollywoodskoj vili vrijednoj 11 milijuna funti, no prema dostupnim informacijama, upravo je Nicola glavni vlasnik nekretnine.

Izvor je za The Sun u lipnju izjavio kako obitelj Peltz smatra da Beckhamovi sinu ne pružaju dovoljno financijske potpore.

„Kažu da je novac korijen svakog zla, a u slučaju Beckhamovi protiv Peltzovih to se pokazalo prilično nezgodnim. David i Victoria potječu iz radničkih obitelji i sami su izgradili svoje bogatstvo. Kada je došlo do kupnje kuće, naravno da nisu samo predali sinu milijune funti – kakvu bi to poruku poslalo?”, rekao je izvor.

Kada je došlo do povezivanja dviju obitelji, Nelson Peltz nije štedio. Za vjenčanje svoje kćeri i Brooklyna 2022. godine izdvojio je čak 3,5 milijuna dolara, jasno pokazujući da je 26-godišnjeg Brooklyna u potpunosti prihvatio kao člana obitelji.

Poslovni put Peltza

Put Nelsona Peltza do milijardi započeo je kada je sa svojim bratom Robertom preuzeo očevu tvrtku za distribuciju smrznute hrane, koju su u sljedećim godinama ubrzano razvijali. Tijekom 1980-ih dodatno je povećao bogatstvo kupnjom proizvodne tvrtke Triangle Industries, koju je pretvorio u najveću svjetsku kompaniju za ambalažu, prije nego što ju je 1988. prodao i zaradio stotine milijuna dolara.

Iako je s već stečenim bogatstvom mogao mirno otići u mirovinu, Peltz se okrenuo tzv. „aktivističkom investiranju”, odnosno kupnji značajnih udjela u slabije uspješnim tvrtkama te inzistiranju na rezovima troškova, restrukturiranju, prodaji imovine ili promjenama u menadžmentu.

Osim poslovnog carstva, Nelson Peltz izgradio je i veliku obiteljsku dinastiju. Otac je desetero djece. Dvoje je dobio u prvom braku s Cynthijom Abrams, s kojom je bio u braku od 1964. do 1981. godine. Godine 1985. oženio se bivšom manekenkom Claudiom Heffner, s kojom ima osmero djece: Matthewa (40), poslovnog čovjeka, Brada (32), bivšeg hokejaša na ledu, Brittany, dizajnericu dječje odjeće, Darrena, poznatog kao Diesel (27), tehnološkog poduzetnika, blizance Zacharyja i Gregoryja (18) te Nicolu.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković davao izjavu pa prekinuo sve! Imamo snimku: 'Je li vi mene slušate gospođo?'

Nicola PeltzBrooklyn BeckhamVictoria BeckhamDavid Beckham
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVA SITNICA /
Nicola Peltz od imućnog oca dobiva mjesečni 'džeparac' od milijun dolara