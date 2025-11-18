Thompsonova supruga dirljivom objavom odala počast žrtvama Vukovara: 'Zamisli kakva je to ljubav'

Sandra Perković, supruga našeg poznatog pjevača Marka Perkovića Thompsona (59), na svom je Facebook profilu objavila poruku povodom Dana sjećanja na Vukovar.

Sa svojim je pratiteljima podijelila niz fotografija na kojima se nalaze emotivni citati poput: “Zamisli, kakva je to ljubav morala biti…”, “Zamisli kakva je to ljubav kada je netko ostavio svoju obitelj, posao i dom te žrtvovao sve što je imao kako bi ti živio u slobodi”, “Kada je netko svjesno išao dati svoj život za tebe, po uzoru na Isusa, kako bi te spasio”, “Danas te ljude nazivaju braniteljima, ali postoji još jedna ljepša riječ koja ih u potpunosti opisuje – heroji”, “A heroje se nikad ne zaboravlja. Ako su oni mogli umrijeti za nas, onda mi moramo živjeti za njih. Živjeti ovu slobodu i ljepotu Domovine koju su nam svojim životima sačuvali. Hvala vam, heroji naši. Vaši Hrvati!”

Thompson se također oglasio

Uz Sandru, i Thompson se oglasio povodom Dana sjećanja na Vukovar, nadahnuće pronašavši u vlastitim stihovima iz pjesme “Bijeli golubovi”.

Uz video izvedbe pjesme napisao je: “Bijeli križ opomenu šalje: putniče, stani, ni koraka dalje. Ovdje je palo golubova jato, a bili su za dom, bili samo za to. Pomoli se, pa onda dalje kreni – na ovom su mjestu pali golubovi bijeli. S ognjem pakla tu su se sreli, ostala su polomljena krila, a bili su za dom spremni.”

