Rijetko je viđamo, a sada je sve ostavila bez daha: Thompsonova supruga izgleda bolje nego ikad
Sandra Perković s pratiteljima na Facebooku podijelila je fotografiju koja je prikupila mnoštvo komplimenata
Supruga Marka Perkovića Thompsona (59), Sandra Perković, rijetko se oglašava na društvenim mrežama, ali kada to učini – izazove pravi val reakcija. Ovog je puta njezina objava na Facebooku izazvala oduševljenje među pratiteljima, koji su je zasuli komplimentima i pohvalama.
Sandra je podijelila fotografiju na kojoj izgleda zanosno i mladoliko, uz inspirativan citat na engleskom jeziku, a u komentarima ispod objave odmah su se počeli nizati komplimenti.
“Ti kao djevojčica lipa, mlada”, “Što starija, to lipša – kao vino!”, “Likarija od pogleda!”, “Lipoto, sjajiš!”, pisali su Sandri prijatelji koji nisu skrivali oduševljenje njezinom fotografijom.
Inače, poznato je da je Sandra vrlo samozatajna te rijetko dijeli privatne trenutke iz života. Upravo zato svaka njezina objava izazove veliko zanimanje i mnoštvo pozitivnih reakcija.
Podsjećamo, Sandra i Marko Perković Thompson u braku su više od dva desetljeća, a njihova ljubavna priča traje još od mladih dana. Sudbonosno 'da' izrekli su 2003. godine, a Thompson nerijetko ističe koliko mu je supruga najveća podrška – i u karijeri i u obiteljskom životu. Par zajedno ima petoro djece, kćeri Divu Mariju, Katarinu i Cvitu te sinove Šimuna i Antu Mihaela, a obiteljski život čuvaju dalje od očiju javnosti.
POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na krštenju mošta: Kad se u Zagorju puca, znači da se slavi