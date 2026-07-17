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SLUČAJNOST ILI...? /

Ovih dana svi pričaju o ovoj pjevačici i njezinom 'proročanstvu'! Tiče se Svjetskog prvenstva...

Ovih dana svi pričaju o ovoj pjevačici i njezinom 'proročanstvu'! Tiče se Svjetskog prvenstva...
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Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Dok se strasti oko prvenstva ne smiruju, fanovi su u tekstu poznate pjevačice pronašli neobično proročanstvo za veliku utakmicu

17.7.2026.
16:46
Hot.hr
M.M./ATA images/PIXSELL
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Prije tri godine, srpska pjevačica Tea Tairović (30), je zbog ratnog stanja promijenila tekst svog hita "Izrael i Palestina" u "Španija i Argentina". Ovaj potez sada se pokazao kao proročanstvo, s obzirom na to da će upravo te dvije države igrati u finalu Mundijala.

 

@teat111

💫 Nazivi pesama za sledeći album: 1. Mir u svetu 2. Jedem a ne gojim se 3. 💰💰💰💰💰💰💰💰 4. Maldivi triput godišnje 5. Zdravo telo zdrava kosa

♬ izvorni zvuk - 🦒

Promjena originalnog teksta

Povodom ove nevjerojatne slučajnosti, pjevačica se i sama oglasila putem TikTok profila. Podijelila je snimku iz auta, a u pozadini se može čuti spomenuta pjesma. 

Snimila je tako sebe dok se smije, ali je i začuđena sama sobom kako joj je to pošlo za rukom, dok je u opisu napisala kako bi trebala nazvati svoje iduće pjesme.

"Nazivi pjesama za sljedeći album: 1. Mir u svijetu, 2. Jedem, a ne gojim se, 3. Novac (emotikoni novca), 4. Maldivi triput godišnje, 5. Zdravo tijelo, zdrava kosa", napisala je pjevačica.

Pjevačica je otvoreno priznala da je originalni tekst njezinog velikog hita zauvijek izbačen iz repertoara. Odluku je donijela s obzirom na razornu ratnu situaciju koja već godinama traje između Izraela i Palestine, a naglasila je kako izvorni tekst nikada više neće izvoditi, naglasivši kako se radi o trajnoj promjeni.

Tea TairovićArgentinašpanjolskaSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.
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