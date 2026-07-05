Je li moguće da je Taylor na to pristala? Evo što navodno stoji u predbračnom ugovoru s Travisom

Pjevačica Taylor Swift (36) i proslavljeni NFL igrač iz Kansas City Chiefsa Travis Kelce (36) navodno su prije tajnog vjenčanja u New Yorku potpisali predbračni ugovor na čak 40 stranica, piše Daily Mail.

Prema navodima američkog medija, slavni par odlučio je pravno zaštititi svoju pojedinačnu imovinu prije sklapanja braka.

Njujorška odvjetnica specijalizirana za razvode Jacqueline Newman za Daily Mail pojasnila je kako bi takav ugovor mogao izgledati.

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S obzirom na to da se bogatstvo Taylor Swift procjenjuje na oko dvije milijarde dolara, dok se imovina Travisa Kelcea procjenjuje na približno 90 milijuna dolara, Newman smatra da bi dokument mogao biti prilično jednostavan.

"Mislim da će predbračni ugovor zapravo biti prilično jednostavan dokument, ono što je sada njegovo ostat će njegovo, a ono što je njezino, ostat će njezino", izjavila je Newman.

Odvjetnica, koja u svom uredu na Manhattanu radi na razvodima i bračnim pregovorima iznimno imućnih klijenata, dodala je kako bi zajednička ulaganja bila podijeljena razmjerno uloženim sredstvima.

"Ako ulože novac u zajedničku imovinu pod zajedničkim imenima, poput kuće, oboje bi dobili natrag ono što su uložili, uz eventualni rast vrijednosti imovine", pojasnila je.

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Ne smije pjevati o Travisu

Stručnjaci smatraju da bi se isti princip mogao primijeniti i na buduću zaradu. Swift i dalje ima potencijal nadmašiti uspjeh svoje rekordne turneje "Eras Tour", koja je kroz 149 koncerata na pet kontinenata ostvarila prihod od 2,077 milijardi dolara od prodaje ulaznica.

Pjevačica je poznata i po tome što pažljivo štiti svoje intelektualno vlasništvo, a prema ranijim navodima medija navodno je izdvojila oko 360 milijuna dolara kako bi ponovno stekla prava na master snimke svojih prvih šest albuma.

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Ipak, nagađa se da bi ugovor mogao sadržavati i neobičnu klauzulu o privatnosti. Prema tim spekulacijama, Taylor Swift ne bi smjela u budućim pjesmama detaljno opisivati njihov odnos niti javno prozivati bivšeg partnera u slučaju prekida.

Tekstovi pjevačice inspirirani bivšim vezama godinama su bili jedan od njezinih zaštitnih znakova te su izazivali veliko zanimanje među obožavateljima diljem svijeta.

Ni Taylor Swift ni Travis Kelce zasad nisu komentirali navode o navodnom predbračnom ugovoru.