Sve ljubavi Gabi Novak: Nadživjela sina i tri supruga, evo tko je osvojio srce glazbene dive

Hrvatska glazbena diva Gabi Novak preminula je 11. kolovoza 2025. godine u 90. godini života. Od Gabi Novak oprostile su se velike zvijezde koje su s njom poslovno surađivale, ali i koje su se s njom družile privatno. Više o tome pročitajte OVDJE. No, iako je njezina karijera obilježena brojnim glazbenim uspjesima, ljubavni život Gabi Novak također je bio bogat i emotivan.

Kroz tri braka, Novak je prošla kroz različite faze ljubavi, a svaki od tih odnosa imao je dubok utjecaj na njezin život.

Sve ljubavi Gabi Novak

Prvi brak Gabi Novak bio je s akademskim slikarom Bogdanom Debenjakom. Udala se za njega s 19 godina, no brak je trajao vrlo kratko – samo devet mjeseci. Iako su se međusobno poštovali, brzo su shvatili da su donijeli ishitrenu odluku te su se razveli. Bogdan Debenjak preminuo je 2014. godine u 87. godini.

Nakon razlaza s Debenjakom, Gabi je našla ljubav u braku s kompozitorom i dirigentom Stjepanom Stipicom Kalogjerom. U tom braku, koji je trajao do 1970. godine, Gabi je provela nekoliko godina. Zajedno su dijelili ljubav prema glazbi i radili na zajedničkim projektima, ali brak je s vremenom došao do kraja. Stjepan Stipica Kalogjera preminuo je 3. siječnja 2025. godine.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Treći brak Gabi Novak bio je onaj s legendarnim kantautorom Arsenom Dedićem. Par se upoznao još 1958. godine dok su oboje bili u braku s drugim osobama, a iako je njihov odnos započeo kao prijateljstvo, brzo je prerastao u ljubavnu vezu koja je trajala više od četiri desetljeća.

Foto: Davor Visnjic/pixsell

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Gabi i Arsen su se vjenčali 1973. godine, a zajedno su imali sina Matiju Dedića, koji je postao talentirani jazz pijanist. Gabi i Arsen često su radili na glazbenim projektima, stvarajući pjesme koje su postale ikone hrvatske glazbe. Arsen Dedić preminuo je 17. kolovoza 2015. godine.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Foto: Neva Zganec/pixsell

Nažalost, Matija Dedić, sin Gabi i Arsena, preminuo je 8. lipnja 2025. godine.

