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BEZ POLITIKE /

Javnost oštro osudila izjavu Trumpove unuke: 'Lako je to reći kad ti je djed predsjednik'

Javnost oštro osudila izjavu Trumpove unuke: 'Lako je to reći kad ti je djed predsjednik'
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Foto: JOHN ANGELILLO/UPI/Profimedia

Kai Trump, mlada golferica poručila je da želi ostati izvan politike i graditi vlastito ime kroz sport, no korisnici društvenih mreža prozvali su je zbog privilegija koje dolaze s prezimenom Trump

17.7.2026.
12:21
Hot.hr
JOHN ANGELILLO/UPI/Profimedia
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Kai Trump (19), unuka američkog predsjednika Donalda Trumpa, našla se u središtu pozornosti nakon objave na društvenoj mreži X u kojoj je istaknuto da se povlači iz politike kako bi se posvetila sportskoj karijeri i inspiriranju novih generacija. Objava, koju je podijelio poznati sportski profil, izazvala je brojne i podijeljene komentare javnosti.

U kratkom videoisječku Kai Trump prikazana je na crvenom tepihu kako govori o želji da se posveti sportskoj karijeri i napretku u golfu. "Želim pokazati ljudima svoj napredak i gdje sam danas", navodi te ističe važnost sporta i potpore veteranima. Iako je objava imala za cilj predstaviti Kai Trump u pozitivnom svjetlu kao mladu sportašicu usmjerenu na golf i osobni razvoj, reakcije korisnika bile su podijeljene. Ubrzo nakon objave ispod nje se razvila žustra rasprava.

Mnogi komentatori izrazili su skepticizam i podsmijeh prema njezinoj tvrdnji o "držanju podalje od politike". "Kako se možeš 'povući' iz politike u kojoj nikad nisi ni bila?", glasio je jedan od komentara s najviše reakcija. Drugi su istaknuli kako je takav stav privilegija bogatih: "Lako je biti 'apolitičan' kad tvoja obitelj oblikuje politiku cijele zemlje". Njezina poruka o uspjehu kroz naporan rad također je dočekana s ironijom. "Naporan rad? Rođena je na ciljnoj liniji i misli da je pobijedila u utrci", napisao je jedan korisnik. 

Najviše reakcija izazvala je upravo njezina poruka da je "sve moguće".

"Pa, ako dolaziš iz nevjerojatno bogate i utjecajne obitelji, onda je to svakako istina. Za većinu drugih ljudi baš i nije tako", poručio je jedan komentator.

TrumpDonald TrumpUnukaGolf
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