Supruga podnijela tužbu protiv bivšeg člana Maroon 5: Htio silovati maloljetnice i biti njihov očuh

Supruga bivšeg basista Maroon 5 Mickeyja Maddena (46), Catherine Blair Bowman u novim je sudskim dokumentima napisala da je bila prestrašena te je optužila bivšeg basista spomenutog benda da ju je fizički napao nakon što ga je optužila za slanje seksualnih poruka maloljetnicama.

Foto: Profimedia

Iz tog razloga, Catherine traži zabranu prilaska. Glazbenik je trenutno u rehabilitacijskom centru, a sudac je odobrio privremenu zabranu prilaska, koja vrijedi do suđenja 20. kolovoza. Zabrana pristupa također uključuje njihova dva psa, Toasta i Jama. Bowman i Madden nemaju djece, a kako piše PEOPLE, fizički napad navodno se dogodio 21. srpnja. Catherine je izjavila da je toga dana dobila poruku od maloljetne djevojke koja ju je obavijestila o Maddenovim navodnim seksualnim porukama.

"Bila sam iznimno povrijeđena i uznemirena. Morala sam razumjeti što se događa između njih. Kada je to negirao, zamolila sam ga da mi preda svoj telefon. Nije htio dati telefon, ali imala sam priliku vidjeti da brzo briše dokaze s telefona", rekla je u izjavi i dodala da je, nakon što je uzela telefon i pobjegla iz kuće, Madden postao bijesan.

"Stavio je obje ruke oko mog tijela kako bi me zadržao na mjestu. Potom me odgurnuo te sam udarila o mramorni kuhinjski pult. Osjetila sam bol u kukovima i struku. Srušio me na tlo i potpuno izgubio kontrolu. Pala sam na koljena, a on je nastavio vrištati da mu predam telefon, izgledao je potpuno van sebe. Nikada prije nisam vidjela takvu nekontroliranu ljutnju, kao da je bio potpuno druga osoba", stoji u njezinoj prijavi.

Foto: Profimedia

'To je potpuno neprihvatljivo'

Dokumenti koje je pribaio PEOPLE, također navode da je došlo do još jednog slučaja zlostavljanja 14. svibnja: "Fizički me zlostavljao. Uzrokovao mi je ogromnu emocionalnu štetu. Sada ga se bojim."

S druge strane, bivši član benda Maroon 5, navodno je opisao slanje seksualnih poruka kao privatnu i bezopasnu fantaziju koja nema nikakve veze sa stvarnim životom.

''Ne znam tog čovjeka koji zapošljava 18-godišnje prostitutke i šalje im poruke o tome kako želi biti njihov očuh i silovati ih dok smo na medenom mjesecu", napisala je Bowman u poruci njemu gdje stoji da je i sama kao tinejdžerica doživjela zlostavljački odnos sa starijim muškarcem. Madden je navodno odgovorio:

"Izuzetno mi je žao zbog mojih postupaka... To je potpuno neprihvatljivo, ali moram povući crtu kod tog karakteriziranja onoga što sam učinio. Sve je to bilo isključivo u tekstualnoj formi. To nije opravdano ni na koji način, ali moram naglasiti da nikada ne bi tako nešto učinio u stvarnom životu."

Foto: Profimedia

U dokumentima koje je pribavio portal PEOPLE, Catherine također tvrdi da je Mickey odbijao intimne odnose s njom nakon što je izrazila želju da zajedno imaju dijete, a zatim je krenuo imati intimne odnose s prostitutkom.

Podsjetimo, Madden je napustio Maroon 5 2020. godine, dva tjedna nakon navodnog incidenta zlostavljanja. U lipnju 2020. godine bio je uhićen pod optužbom za zlostavljanje u Los Angelesu, prema podacima iz zatvorskih evidencija. Pušten je istog dana nakon što je platio jamčevinu u iznosu od 50.000 dolara. Također, godine 2016. Madden je bio uhićen zbog posjedovanja kokaina u New Yorku te se nagodio s tužiteljima, pristajući na drupštveno koristan rad.

