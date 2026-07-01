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FILMSKA LJUBAV /

Suprug Marka Vuletića posvetio mu je tetovažu, fanovi oduševljeni fotografijom

Suprug Marka Vuletića posvetio mu je tetovažu, fanovi oduševljeni fotografijom
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Iako objava počinje zbunjujućom fotografijom s tretmana lica pod LED lampom, za koju i sam influencer kaže da "ne zna što se događa", već druga fotografija u nizu raznježila je njegove pratitelje

1.7.2026.
12:16
Hot.hr
Josip Regovic/PIXSELL
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Proslavljeni influencer i poduzetnik Marko Vuletić (26) ponovno je na humorističan način pratiteljima na Instagramu sažeo protekli mjesec. U objavi koja sadrži dvanaest fotografija i videa, Vuletić je podijelio niz smiješnih i poslovnih trenutaka iz svog života, no najveću pažnju privukla je fotografija s partnerom koja je otkrila i jedan poseban detalj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marko Vuletić (@marko_vuletic)

Iako objava počinje zbunjujućom fotografijom s tretmana lica pod LED lampom, za koju i sam influencer kaže da "ne zna što se događa", već druga fotografija u nizu raznježila je njegove pratitelje. Na njoj vidimo dirljiv trenutak sa suprugom Bogoljubom, a u prvom planu je detalj koji je mnogima zapeo za oko – nova tetovaža ruke ispod srca. Ovaj intimni trenutak izazvao je lavinu pozitivnih komentara i potvrdio koliko publika cijeni njegovu iskrenost.

''Na drugoj Bogi ima moju ruku zauvijek ispod srca'', napisao je Marko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marko Vuletić (@marko_vuletic)

Ipak, osim romantičnih trenutaka, Vuletić je s pratiteljima podijelio i napredak svog novog poslovnog pothvata. Sedma fotografija prikazuje ga na ljestvama u prostoru u fazi renovacije, uz opis: "Sedma fotografija je nastala dok sam čekao da stigne knauf za budući matcha bar". 

Podsjetimo, Vuletić je nedavno u razgovoru za Net.hr otkrio da su se on i 12 godina stariji Bogoljub upoznali na poslu, a njihova se veza učvrstila već na prvom zajedničkom putovanju na Tajland. Danas žive zajedno u skladnom braku, a kako ističe, njihov odnos temelji se na iskrenosti, razgovoru i kompromisu.

Marko VuletićBrakTetovaža
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