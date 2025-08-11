Super Silva stala pred naše kamere nakon 15 godina medijske šutnje: 'Iskreno, nije mi dobro, ali ću reći...'

Prije dvadesetak godina Silvija Mišanović (45), tada poznata kao Super Silva, bila je prepoznatljivo ime na domaćem estradnom nebu. Pjevala je, pojavljivala se na raznim VIP eventima i živjela život kakav se danas opisuje jednom riječju – jet set. Bila je među prvima koja je otvoreno priznala vezu sa ženom i time pomaknula granice domaće javne scene. Skandali su je pratili na svakom koraku, a ona ih je, čini se, znala pretvoriti u svoj zaštitni znak.

A onda je, jednoga dana, potpuno nestala. Godinama se nagađalo gdje je i zašto se povukla, no odgovora nije bilo. Tišinu je prekinula tek prije nekoliko mjeseci, kada je priznala da je doživjela brutalno premlaćivanje od nekoliko muškaraca - napad koji ju je, kako kaže, promijenio zauvijek. Nakon tog priznanja ponovno se povukla. Sve do sada.

Nedavno ste dali veliki intervju upravo za Net.hr u kojem ste otvoreno govorili o brutalnom fizičkom napadu. Kako se danas osjećate, i fizički i psihički?

Pa danas se osjećam bolje. Naravno, malo bolje jer je već prošlo neko vrijeme, ali ostale su traume. Još uvijek sam zabrinuta i u strahu. Ma iskreno, nije mi dobro, ali reći ću da sam bolje. Moram reći da sam bolje, nastavljam trenirati, živjeti, život ide dalje, ali uzrujana sam zbog svega toga. Nikada se više neću osjećati kao prije napada.

Čime se danas bavite? Imate li još uvijek neke prihode vezano uz estradu ili ste krenuli u potpuno drugom smjeru?

Što se tiče bavljenja estradom, znate da sam zatvorila ta vrata prije dosta godina. Možda mi je sada malo žao, nakon što su me tuku po cesti ljudi, možda zbog mišićne mase, malo crnog humora. Možda mi je sada malo žao što sam ostavila taj posao, ali tada sam tako odlučila. Bilo mi je teško i otišla sam u neke mirnije vode.

Koliko je prošlo godina otkad ste posljednji put stali pred kamere?

Petnaest, sigurno.

U jednom periodu života živjeli ste i u Sisku. Što Vas je tamo odvelo?

Ljubav! U Sisak me odvela ljubav. Moj, sada već moram reći bivši zaručnik, bio je iz Petrinje. To je bila velika ljubav pa smo tamo trenirali, a on se bavio bodybuildingom. Od njega sam naučila sve ovo što danas radim. Dosta toga, ali nije potrajalo pa sam se vratila u Utrine.

Koliko ste dugo bili zajedno?

Pa više od dvije godine.

Je li to Vaša najozbiljnija veza?

Do sada jest.

Kako je izgledalo doba Vaše estradne slave?

Bilo je slavno, burno i vrlo skandalozno. Mene je cijeli život pratilo, kao neka kraljica skandala, ali voljela sam taj život. Veselila sam se tomu. Imala sam puno prijatelja među pjevačima, ali više među glumcima. Jako sam voljela boraviti vani. Voljela sam ići na domjenke, koncerte... Imala sam buran život. Voljela sam modne revije. Bila sam svuda, nevjerojatno, ali bilo je jako lijepo.

Kažu da estrada ima i tu tamnu stranu. Jeste li je osjetili?

Jesam, ali znate, iz ove perspektive danas, kako upadam u neke ''tamne strane'', sada mi se više ne čini tako tamnom.

Je li se moglo živjeti od slave?

Od estrade se u to vrijeme jako lijepo živjelo. Ja sam dobro zarađivala i kupila sam nekretninu. Jako mi je dobro išlo i nisam imala nikakvih financijskih problema. Danas ih imam. Tako da, dobro sam radila svoj posao i nikad nisam bila gladna.

Moram spomenuti jednu temu koja je tada bila jedna od glavnih estradnih, a to je Vaša veza sa ženom. Kako se danas prisjećate tog perioda?

A danas, vezano uz vezu sa ženom... Kad razmišljam o tom periodu, ne mogu to povezivati sa sobom. No, tada je to bilo simpatično. Osjećala sam se buntovno, mlado, svjetski. To mi je bilo baš onako, “kak sam ja fora”.

Jeste li zaljubljeni?

Zaljubljena jesam, ali vidjet ćemo hoću li uspjeti realizirati svoje želje.

Kako Vas partner danas može privući?

Danas mi se sviđaju samo inspektori kriminalističke policije.

Koji su Vam planovi za dalje, kako privatno, tako i profesionalno?

Planovi za dalje? Natjecanja u bodybuildingu, rad na sebi koji je svakodnevan i koji se mora stalno održavati. Treniranje ljudi, druženje po teretani, dizanje utega, sada bench dižem 100, 150 kilograma.

Pred naše kamere ste se vratili nakon 15 godina. Znači li to da se Super Silva vraća na estradnu scenu?

Super Silva se vraća na estradnu scenu, ali kao bodybuilderica, zaštitarka i slične stvari. A kao pjevačica, to još ne znam. Ne vjerujem.