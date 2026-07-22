Stjepan Perić za Net.hr o braku s kolegicom glumicom: 'Jedno drugome smo najbolji kritičari'

Stjepan Perić (43) već godinama pripada krugu glumaca koje publika rado prati, bilo da je riječ o televizijskim serijama, kazalištu ili filmu. Iza njega su brojne zapažene uloge, no ovoga puta donosi novo glumačko lice u prvom hrvatskom Voyo Originalu IQ 160, seriji koja donosi kriminalističke i psihološke zaplete u suvremenom formatu.

U razgovoru za Net.hr je otkrio što ga je privuklo ovom projektu, po čemu se njegova nova uloga razlikuje od svega što je dosad radio te kako danas bira glumačke angažmane. Osim o poslu, iskreno je progovorio i o obiteljskom životu sa suprugom, glumicom Jelenom Jovanovom Perić (41), očinstvu, svakodnevici s dvojicom sinova - šestogodišnjim Jakovom i jednoipolgodišnjim Tomom, te malim ritualima koji im pomažu sačuvati vrijeme jedno za drugo usred užurbanog života.

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Uskoro vas gledamo u seriji IQ 160. Što vas je najviše privuklo ovom projektu i po čemu je ova uloga drugačija od svega što ste dosad radili?

Privukao me dobar scenarij, to što je ta serija (u drugim državama) već polučila veliki uspjeh. Privukla me i ekipa koja je radila našu verziju serije. Uloga je drugačija jer igram čovjeka koji se s potpunom lakoćom, bez grama stresa, nosi sa svime što mu obiteljski život donosi.

Vaša karijera traje godinama, a publika vas je upoznala kroz niz različitih uloga. Osjećate li da danas birate projekte drugačije nego na početku karijere?

Na početku sam puno više birao, vagao, odbijao. Danas razmatram tri elementa – scenarij, uloga i ekipa. Ako mi se barem jedan sviđa, a druga dva nisu katastrofa, uglavnom ću prihvatiti projekt.

Suprugu Jelenu upoznali ste na snimanju serije Tajne, a prošle godine proslavili ste deset godina braka. Kad se danas osvrnete na taj početak, jeste li mogli zamisliti da će vas jedan glumački angažman dovesti do ljubavi života?

Nisam o tome previše razmišljao, iako je česta pojava da se parovi na bilo kojem poslu upoznaju. Ako mi ovaj posao više ništa ne donese, uvijek ću biti zahvalan i sretan što sam ga izabrao jer mi je, na neki način, donio ono najvrijednije – obitelj.

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Budući da ste oboje glumci, događa li se da jedno drugome budete i najveći kritičari ili kod kuće posao ostavljate po strani?

Jedno drugome smo najbolji kritičari, pored sebe imam iznimno uspješnu i iskusnu kolegicu, koja je uz to sve i moja supruga. Naravno da mi je Jelena pomoć i podrška u poslu, kao i ja njoj.

Roditelji ste dvojice sinova, Jakova i Tome. Koliko vas je očinstvo promijenilo, i kao čovjeka i kao glumca?

Moje srce sada voli još dva predivna bića, zbog toga se osjećam bogato i ispunjeno. Odrastao sam, sazrio, pa poslu prilazim pragmatičnije. Mislim da ga zbog toga i bolje radim.

Jakov je već dovoljno velik da ima svoje interese i mišljenja. Pokazuje li već afinitet prema glumi ili ga za sada zanimaju sasvim neke druge stvari?

Jakov je pametan, znatiželjan i zaigran. Sve ga zanima, kada ga pitam što će biti kad odraste, odgovara mi – arhitekt. To će se najvjerojatnije još puno puta promijeniti. Najvažnije je da, kada na to dođe red, odabere nešto što voli i da to radi najbolje što može.

Jeste li strog ili popustljiv tata? Imate li sa suprugom podjelu na "dobrog" i "lošeg" policajce ili ste sve po potrebi?

Kao i kod većine roditelja, oboje smo policajci, „dobri”, „loši”... Sve po potrebi. Rezultati nisu uvijek odmah vidljivi, ali dođu. Vjerujemo da smo na pravom putu.

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S dvoje male djece život je sigurno dinamičan. Imate li vi i Jelena neki svoj mali ritual ili "recept" kojim uspijevate sačuvati vrijeme jedno za drugo usred svih obveza?

Imamo, naravno. Znamo si uzeti naše vrijeme, jer ako sami ne uzmemo nitko nam ga neće dati.

Kad niste na setu i ne provodite vrijeme s obitelji, što vas najbolje opušta? Volite li više aktivan odmor ili uživanja u miru doma?

Volim odmor u miru prirode, po mogućnosti na nekom otoku.

Za kraj, kakvi su vam planovi za ljeto? Kako izgleda savršen ljetni dan obitelji Perić?

Dobar dio ljetovanja je već iza nas. Kolovoz nam donosi nove angažmane. Savršen ljetni dan počinje i završava na velikoj terasi s pogledom na more. A između su plaže, sladoledi, kave, obroci, crtići, muzika, filmovi, dječje suze i smijeh.

Prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160', u kojoj uz Stjepana Perića igraju i Luka Peroš i Dajana Čuljak, stiže na platformu 24. srpnja.