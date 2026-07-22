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Glumački izazov /

Selena Gomez u ulozi glumice: Dva filma na Voyo u kojima je briljirala

Selena Gomez u ulozi glumice: Dva filma na Voyo u kojima je briljirala
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Foto: Profimedia

Selena Gomez, globalna pop ikona, odavno nije samo pjevačica. Gradeći ozbiljnu glumačku karijeru, odmaknula se od Disneyjevih početaka

22.7.2026.
10:08
Hot.hr
Profimedia
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Dva dijametralno suprotna filma stavila su svestranost Selene Gomez na najveći test i potvrdila spremnost na rizik: 'Emilia Pérez' i 'Kišni dan u New Yorku'.

Trijumf i osporavanje u Cannesu

U ekscentričnom mjuziklu Jacquesa Audiarda 'Emilia Pérez', Gomez glumi Jessi, suprugu meksičkog narko bosa koji prolazi kroz tranziciju u ženu. Uloga je smatrana njezinom najhrabrijom dosad. Na Filmskom festivalu u Cannesu, s kolegicama Zoe Saldaña, Karlom Sofíjom Gascón i Adrianom Paz, osvojila je zajedničku nagradu za najbolju glumicu. Ipak, nakon dolaska filma na Netflix, uslijedile su oštre kritike. Mnogima je zasmetao njezin izgovor španjolskog jezika, koji joj nije materinji. Glumac Eugenio Derbez nazvao je izvedbu 'neobranjivom', dok su isječci postali viralni na TikToku. Gomez je odgovorila da je "učinila najbolje što je mogla s vremenom koje je imala". Unatoč kontroverzama oko prikaza Meksika, izvedba joj je donijela nominaciju za Zlatni globus i zacementirala status glumice koja se ne boji riskirati.

Selena Gomez u ulozi glumice: Dva filma na Voyo u kojima je briljirala
Foto: voyo

Neočekivani sjaj kod Woodyja Allena

Prije svijeta kartela, pokazala je talent u romantičnoj komediji 'Kišni dan u New Yorku'. Glumi Chan, pametnu djevojku s Upper East Sidea, u koju se uplete lik Timothéeja Chalameta. Kritičari su njezinu izvedbu ocijenili kao 'iznenađujuće dobru' i svijetli trenutak filma. Projekt je imao turbulentan put do publike. Snimljen 2018., distribucija je odgođena zbog kontroverzi oko redatelja Woodyja Allena. Gomez je svoju plaću donirala pokretu Time's Up, pokazavši jasan stav.

Selena Gomez u ulozi glumice: Dva filma na Voyo u kojima je briljirala
Foto:

Umjetnički rizik kao potpis

Ove dvije uloge ocrtavaju put glumice koja ne bježi od izazova. Odabir riskantnih projekata, od kultnog 'Spring Breakersa' do najavljenog filma s Cate Blanchett, pokazuje da njezine ambicije nadilaze okvire pop kulture. Bira put na kojem su pohvale i kritike jednako glasne, potvrđujući svoju transformaciju u ozbiljnu karakternu glumicu.

VoyoSelena GomezPjevačicaGlumica
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